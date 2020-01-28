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Зимний total white: Ева Лонгория демонстрирует, как носить белый в холодное время года

Lite » Мода 28.01.2020 - 19:33
Зимний total white: Ева Лонгория демонстрирует, как носить белый в холодное время года
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Новый уютный образ от актрисы

Ева Лонгория любит стильные образы – как гламурные на выход, так и уютные на каждый день. В последнее время именно на таких луках делает акцент знаменитая красавица. На днях она продемонстрировала, как выгодно обыграть объемный "бабушкин" свитер. Ева предлагает его носить с теплыми брюками и ботильонами. По всей видимости, тема свитеров для популярной актрисы не закрыта, так как в микроблоге Евы появился новый стильный ансамбль с этой незаменимой зимней вещью.

Зимний total white: Ева Лонгория демонстрирует, как носить белый в холодное время годаЕва обожает белый и зимой (фото: instagram.com/evalongoria)

В этот раз акцент звезда сделала на белом цвете, как бы желая доказать, что светлые вещи в холодное время года смотрятся более чем выгодно. Белый свитер с высоким горлом с продольными и вертикальными полосами от Victoria Beckham она дополнила белой курткой с капюшоном от Herno. Очарования луку придают серьги-жемчужинки в ушах и вечерняя укладка.

Зимний total white: Ева Лонгория демонстрирует, как носить белый в холодное время годаЗимний total white: Ева Лонгория демонстрирует, как носить белый в холодное время года

Новый образ Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

В сториз Лонгория показала и другие образы для 2020 Sundance Film Festival, где она принимает участие. В фотозоне фестиваля она блистает в еще одном образе в светлых тонах. В этот раз она примерила костюм молочного оттенка: укороченные широки брюки и жакет с объемными плечами на пуговицах. Дополнили их бежевые ботинки на шнуровке и любимая подвеска Евы с именем сына.

Зимний total white: Ева Лонгория демонстрирует, как носить белый в холодное время года

Ева обожает стильные образы (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, звезда в последнее время все чаще отдает предпочтение вещам от своей любимой подруги Виктории Бекхэм. Как-то она призналась, что не знает никого, кто знал бы о стиле больше, чем экс-"перчинка". И именно Викторию она с удовольствием бы всегда брала на шопинг. Но, к сожалению, вечно занятая бизнесвумен не может часто составлять компанию Лонгории. А потому 44-летней актрисе приходится самой составлять образы из вещей Victoria Beckham.

К слову, Виктория всегда на "отлично" оценивает такие луки. Недавно она выставила пост-благодарность для Евы, собрав несколько образов подруги в вещах ее бренда. "Я так горжусь видеть свою подругу Еву Лонгорию, одетую в мои вещи…", – написала она.

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