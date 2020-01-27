Ева Лонгория показала, как без вреда стилю носить "бабушкин" свитер

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса демонстрирует безупречный вкус

Ева Лонгория – любимая персона светских хроник и модных порталов. Что совершенно не удивительно. Актриса обладает яркими внешними данными, а к тому же умеет подчеркнуть их трендовыми вещами. Выглядит она всегда столь соблазнительно и стильно, что вызывает бурю позитивных комментариев в сети и желание всех поклонников срочно повторить образ.

В прошлые выходные Ева посетила фестиваль Sundance – крупнейший американский фестиваль независимого кино. На этом событии Лонгория выступила также спикером. Актриса блистала на красной дорожке в новых необычных образах – вечерним платьям она предпочла уютные костюмы.

Серый очень к лицу Еве! (фото: instagram.com/evalongori)

Первый образ составил темно-серый костюм от Виктории Бекхэм. Брюки со стрелками и широким ремнем, а также серый свитшот с высоким горлом и логотипом бренда. "Маленький VVB никогда никому не навредит", – пошутила знаменитость в своем микроблоге.

Объемный свитер смотрится очень стильно (фото: instagram.com/evalongori)

Основу второго образа составила по-настоящему трендовая вещь каждого холодного сезона. Объемный свитер крупной вязки с высоким горлом и широкими рукавами, словно из бабушкиного сундука. Дополнили его широкие серые брюки в клетку. Из аксессуаров Ева выбрала кольцо с крупным черным камнем, а также мелкие серьги с бриллиантами. В макияже она отдала предпочтение коричнево-бежевым оттенкам. Никуда не делись ее любимые накладные ресницы, а также обожаемый Евой черный маникюр. Волосы ей выпрямили с помощью утюжка и уложили на косой пробор.

"Детка, на улице холодно", – подписала Ева снимок. "Ты выглядишь такой теплой и уютной", "Ты всегда выглядишь так прекрасно и надеваешь прекрасные вещи", "Еще одно прекрасное фото и оставайся в тепле" – парировали ей фолловеры.

Лонгория умеет выглядеть стильно в любых обстоятельствах (фото: instagram.com/evalongori)

Напомним, недавно Ева также показала стильный образ. 44-летняя актриса красуется в блестящих брюках и черном гольфе, показывая необычный вариант лука для деловой встречи. Берем на заметку!