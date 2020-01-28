Зимовий total white: Єва Лонгорія демонструє, як носити білий в холодну пору року

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Новий затишний образ від актриси

Єва Лонгорія любить стильні образи – як гламурні на вихід, так і затишні на кожен день. Останнім часом саме на таких луках робить акцент знаменита красуня. Днями вона продемонструвала, як вигідно обіграти об'ємний "бабусин" светр. Єва пропонує його носити з теплими брюками і ботильйонами. По всьому, тема светрів для популярної актриси не закрита, так як в мікроблозі Єви з'явився новий стильний ансамбль з цією незамінною зимовою річчю.

Єва обожнює білий і взимку (фото: instagram.com/evalongoria)

Цього разу акцент зірка зробила на білому кольорі, як би бажаючи довести, що світлі речі в холодну пору року виглядають більш ніж вигідно. Білий светр з високим горлом з поздовжніми і вертикальними смугами від Victoria Beckham вона доповнила білою курткою з капюшоном від Herno. Чарівності луку надають сережки-перлинки у вухах і вечірня укладка.

Новий образ Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

У сторіз Лонгорія показала і інші образи для 2020 Sundance Film Festival, де вона бере участь. У фотозоні фестивалю вона блищить в ще одному образі в світлих тонах. Цього разу вона приміряла костюм молочного відтінку: укорочені широкі штани і жакет з об'ємними плечима на гудзиках. Доповнили їх бежеві черевики на шнурівці і улюблена підвіска Єви з ім'ям сина.

Єва обожнює стильні образи (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, зірка останнім часом все частіше віддає перевагу речам від своєї улюбленої подруги Вікторії Бекхем. Якось вона зізналася, що не знає нікого, хто знав би про стиль більше, ніж екс-"перчинка". І саме Вікторію вона з задоволенням би завжди брала на шопінг. Але, на жаль, вічно зайнята бізнесвумен не може часто складати компанію Лонгорії. А тому 44-річній актрисі доводиться самій складати образи з речей Victoria Beckham.

До речі, Вікторія завжди на "відмінно" оцінює такі луки. Нещодавно вона виставила пост-подяку для Єви, зібравши кілька образів подруги в речах її бренду. "Я так пишаюся бачити свою подругу Єву Лонгорію, одягнену в мої речі...", – написала вона.