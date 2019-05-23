Женщина-загадка: Ирина Шейк заинтриговала поклонников стильным образом без макияжа

Ирина Шейк, которая никогда не выносит на обсуждение личную жизнь, всегда с радостью делится профессиональными новостями. Недавно она представила новую линию солнцезащитных очков для модного дома Versace, а несколько часов назад заинтриговала новым сотрудничеством.

Ирина Шейк и Аня Зюрова (фото: instagram.com/irinashayk)

О съемке пока что практически ничего не известно, но, по всей видимости, она делается для Vogue Hong Kong. Ирина опубликовала в своем аккаунте фото с Аней Зюровой – фешн-директором издания. В сториз знаменитой модели появилось еще несколько кадров. Ирина позирует в простом образе, без укладки и макияжа, в рубашке с мелким принтом и черных брюках. Также в сети появилось фото, где она сидит у бассейна в образе от Burberry. Так что без Рикардо Тиши в новом проекте также не обошлось. "На съемочной площадке для секретного проекта", – написала знаменитая красавица под постом.

Модель интригует поклонников (фото: instagram.com/irinashayk)

Нужно отметить, что даже в довольно простом образе и натуральном виде Ирина выглядит не менее соблазнительной и прекрасной. Что тут же отметили подписчики.

Королева Ирина

Натуральная красота

Очаровательная Ирина

Сделай это, малышка!

Да, не могу дождаться, чтобы увидеть результаты! Я уверена, что это будет абсолютно что-то фантастическое, как всегда... Продолжай, королева!

Еще одна обложка Vogue, горжусь тобой, моя королева

Идеальная красота и такая естественность!

Выглядит так сказочно и великолепно, как никогда

Прекрасные леди

Поклонница, которая утверждает, что у Купера и Шейк все отлично (фото: instagram.com/the_fashion_well)

Также многие поклонники выразили подозрения, что расставание Ирины с Брэдли Купером, которое давно обсуждается в сети – не что иное, как фейк. "Так счастливы, что ты и Брэдли не расстались, несмотря на все слухи!", – пишут они. Дело в том, что на днях одна из фанаток знаменитого актера якобы встретила его на прогулке с Ириной и их дочкой. По ее словам, у пары все прекрасно. Девушка сфотографировалась с Брэдли и выложила фото в своем аккаунте. Правда, данный снимок все же ничего не подтверждает, но дает поклонникам большую надежду, что слова фанатки правдивы.