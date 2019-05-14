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Будет жарко: стильная Ирина Шейк засыпала сеть фото в летних образах

Lite » Мода 14.05.2019 - 11:27
Будет жарко: стильная Ирина Шейк засыпала сеть фото в летних образах
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

32-летняя модель рекламирует новую коллекцию сумок

Ирина Шейк со Стеллой для других кадров примерили наряды в стиле хиппи: летящие платья с цветочным принтом, грубые ботинки и, конечно, роскошные сумочки от The Kooples. Завершает безупречный образ легкая укладка и естественный макияж с акцентом на глаза. Такой образ знаменитых моделей явно пришелся по душе поклонникам.

Будет жарко: стильная Ирина Шейк засыпала сеть фото в летних образах               Будет жарко: стильная Ирина Шейк засыпала сеть фото в летних образахИрина Шейк и Стелла Максвелл для The Kooples (фото: instagram.com/irinashayk)

  • "Самая красивая, добросердечная женщина. Ты такая особенная Ирина"
  • "Такая красота не может не нравиться"
  • "Так прекрасна, ты такая потрясающая"
  • "Так великолепна, моя красота"
  • "Можно только мечтать выглядеть, как ты… Ошеломляющая!"
  • "Красотка"
  • "Вы просто королева"
  • "Ты такая горячая"

К слову, многие поклонники подняли тему расставания Ирины с Брэдли – слухи об этом недвно появились в сети. По словам инсайдеров, пара по-разному смотрит на отношения и их позиционирование в сети. так, Ирина любит выставлять себя напоказ, а Брэдли предпочитает скрывать  личную жизнь от посторонних. И, кстати, Леди Гага никак не причастна к такому решению. Как бы там ни было, Ирина и Брэдли не давали комментариев. А фолловеры уже вовсю обсуждают возможные варианты развития событий.

"О Бредли, твое сердце вновь свободно", "Пресса пишет, что вы расстались с Брели... Ирина, просто, подмигните, дайте знак, что это не правда! Мы вас любим", "Правильно про Купера сегодня написали?!", "Разошлись, ну и прекрасно, а то с тех пор как с ним так депрессивные нотки на лице появились, не видно светящегося лица"…

Будет жарко: стильная Ирина Шейк засыпала сеть фото в летних образахБудет жарко: стильная Ирина Шейк засыпала сеть фото в летних образахИрина Шейк часто принимает участие в откровенных фотосессиях, которые, по слухам, не всегда приветствует ее возлюбленный (фото: instagram.com/irinashayk)


Нужно отметить, что пара в последнее время действительно редко появляется вместе. Так, на Бал Института костюма Met Gala, который состоялся на прошлой неделе, она такдже пришла одна. 

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