Нельзя быть красивой такой: Ирина Шейк восхитила чувственным фото в нижнем белье

33-летняя модель порадовала поклонников горячим фото
Ирина Шейк, которая и так всегда в центре внимания – девушка регулярно участвует в новых проектах для известных брендов, сейчас вновь заставила о себе говорить благодаря личной жизни. По слухам, знаменитая модель расстается с гражданским мужем и отцом ее ребенка Брэдли Купером, отношения с которым они начали еще в 2017-м году. Но сама 33-летняя красавица никак не комментирует эти новости, в своем Instagram-аккаунте демонстрируя успешные кампании и привычные для себя селфи.
Ирина Шейк в новой рекламной кампании для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)
Так, несколько часов назад она запостила очередное фото – снимок сделан для рекламной кампании новой коллекции бренда Intimissimi. Лицом этой итальянской марки нижнего белья она является уже давно.
Модель давно является лицом бренда (фото: instagram.com/irinashayk)
Ирина позирует в черном бюстгальтере, который подчеркивает роскошную грудь модели. Дополняет образ "мокрая" укладка и выразительный макияж. В короткой подписи звезда намекнула, что коллекция скоро будет представлена. Поклонники тут же принялись бурно комментировать фото:
Супермодель любит радовать поклонников горячими снимками (фото: instagram.com/irinashayk)
Конечно же, не обошлось без вопросов о Бредли. "Почему вы порвали отношение с Бредли Купером, вы были идеальной парой…", "Ирина, это правда?", – расстроены многие поклонники. Что ж, есть шанс, что расставание – это всего лишь очередной искусственно созданный слух, и в молодой семье все хорошо.
Ирина Шейк и Бредли Купер (фото: instagram.com/irinashayk)
В сториз Ирина также поделилась фрагментом забавного ролика с участием Жана-Поля Готье. Напомним, лицом нового аромата дома Jean Paul Gaultier Scandal она стала относительно недавно. Тогда бренд представил чувственный кампейн с Ириной в главной роли. Похоже, скоро нас ждет продолжение.