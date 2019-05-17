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Нельзя быть красивой такой: Ирина Шейк восхитила чувственным фото в нижнем белье

Lite » Мода 17.05.2019 - 11:24
Нельзя быть красивой такой: Ирина Шейк восхитила чувственным фото в нижнем белье
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

33-летняя модель порадовала поклонников горячим фото

Ирина Шейк, которая и так всегда в центре внимания – девушка регулярно участвует в новых проектах для известных брендов, сейчас вновь заставила о себе говорить благодаря личной жизни. По слухам, знаменитая модель расстается с гражданским мужем и отцом ее ребенка Брэдли Купером, отношения с которым они начали еще в 2017-м году. Но сама 33-летняя красавица никак не комментирует эти новости, в своем Instagram-аккаунте демонстрируя успешные кампании и привычные для себя селфи.

Нельзя быть красивой такой: Ирина Шейк восхитила чувственным фото в нижнем бельеИрина Шейк в новой рекламной кампании для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Так, несколько часов назад она запостила очередное фото – снимок сделан для рекламной кампании новой коллекции бренда Intimissimi. Лицом этой итальянской марки нижнего белья она является уже давно.

Нельзя быть красивой такой: Ирина Шейк восхитила чувственным фото в нижнем белье

Модель давно является лицом бренда (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина позирует в черном бюстгальтере, который подчеркивает роскошную грудь модели. Дополняет образ "мокрая" укладка и выразительный макияж. В короткой подписи звезда намекнула, что коллекция скоро будет представлена. Поклонники тут же принялись бурно комментировать фото:

  • "У тебя самое прекрасное лицо. Нет операций, нет ботокса, нет наполнителей. Просто чистая красота…"
  • "Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел"
  • "Нельзя быть красивой такой"
  • "Какая классная! Ты вообще настоящая?"
  • "Неземная"
  • "Та так прекрасна"
  • "Моя любовь"
  • "Богиня"
  • "Наша красавица…"
  • "Вы самая великолепная женщина навсегда"
  • "Принцесса"

Нельзя быть красивой такой: Ирина Шейк восхитила чувственным фото в нижнем бельеСупермодель любит радовать поклонников горячими снимками (фото: instagram.com/irinashayk)

Конечно же, не обошлось без вопросов о Бредли. "Почему вы порвали отношение с Бредли Купером, вы были идеальной парой…", "Ирина, это правда?", – расстроены многие поклонники. Что ж, есть шанс, что расставание – это всего лишь очередной искусственно созданный слух, и в молодой семье все хорошо.

Нельзя быть красивой такой: Ирина Шейк восхитила чувственным фото в нижнем бельеИрина Шейк и Бредли Купер (фото: instagram.com/irinashayk)

В сториз Ирина также поделилась фрагментом забавного ролика с участием Жана-Поля Готье. Напомним, лицом нового аромата дома Jean Paul Gaultier Scandal она стала относительно недавно. Тогда бренд представил чувственный кампейн с Ириной в главной роли. Похоже, скоро нас ждет продолжение.

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Новости Украины модамодельИрина Шейк
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