Юбка ни к чему: Ирина Шейк отправилась на прогулку в свитшоте, едва прикрывающем ягодицы

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Звезда не боится привлекать внимание

Ирина Шейк любит неординарные решения в образах не только на подиумах и в съемках. В жизни 34-летняя звезда также не прочь прогуляться в провокационных нарядах. Новый выход на улицы Нью-Йорка знаменитости – яркое тому подтверждение. Накануне звезду «поймали» папарацци, когда она отправилась на прогулку. В качестве наряда она выбрала длинный свитшот, который буквально заменил красавице платье. Едва прикрывающий ягодицы, он смотрелся дерзко и провокационно. К нему Шейк надела крошечные черные шорты, а также сапоги с принтом питона на широких каблуках. Завершали стильный наряд коричневая сумка на ремне, а также узкие солнцезащитные очки. Волосы молодая мама собрала в тугой пучок.

Ирина Шейк вышла на улицу в провокационном образе (фото: скриншт instagram.com/celebrity.gossipp)

Стройные оголенные ноги Ирины мгновенно привлекли внимание не только всех встречных звездной красавицы, но и интернет-пользователей. Фото популярной модели в провокационном наряде уже заполонили сеть, вызывая бурю восторгов.

Ирина Шейк в объетиве папарацци (фото: скриншт instagram.com/celebrity.gossipp)

Стоит отметить, что Ирина была в приподнятом настроении: по дороге она делала селфи, жестикулировала и ничуть не стеснялась того, что прохожие могут запечатлеть ее на свои смартфоны. Что ж, бывшая возлюбленная Брэдли Купера давно привыкла к повышенному вниманию к своей персоне.