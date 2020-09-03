Спідниця ні до чого: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в світшоті, що ледь прикриває сідниці

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Зірка не боїться привертати увагу

Ірина Шейк любить неординарні рішення в образах не тільки на подіумах і у зйомках. В житті 34-річна зірка також не проти прогулятися в провокаційному одязі. Новий вихід на вулиці Нью-Йорка знаменитості – яскраве тому підтвердження. Напередодні зірку «зловили» папараці, коли вона вирушила на прогулянку. У якості вбрання вона вибрала довгий світшот, який буквально замінив красуні сукню. Він ледь прикривав сідниці і виглядав зухвало і провокаційно. До нього Шейк одягла крихітні чорні шорти, а також чоботи з принтом пітона на широких підборах. Завершували стильне брання коричнева сумка на ремені, а також вузькі сонцезахисні окуляри. Волосся молода мама зібрала в тугий пучок.

Ірина Шейк вийшла на вулицю в провокаційному образі (фото: скриншт instagram.com/celebrity.gossipp)

Стрункі оголені ноги Ірини миттєво привернули увагу не тільки всіх зустрічних зоряної красуні, але і інтернет-користувачів. Фото популярної моделі у провокаційному вбранні вже заполонили мережу, викликаючи бурю захоплення.

Ірина Шейк в камері папараці (фото: скриншт instagram.com/celebrity.gossipp)

Варто відзначити, що Ірина була в піднесеному настрої: по дорозі вона робила селфі, жестикулювала і нітрохи не соромилася того, що перехожі можуть відобразити її на свої смартфони. Що ж, колишня кохана Бредлі Купера давно звикла до підвищеної уваги до своєї персони.