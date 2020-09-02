Идеальна с головы до ног: Ирина Шейк демонстрирует безупречное тело в соблазнительной съемке

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Звезда поделилась первыми кадрами

Ирина Шейк продолжает знакомить всех своих подписчиков с новыми проектами, в которых она участвует. Так, модель украсила очередную обложку популярного глянцевого издания Vogue, снявшись в который раз для его российской версии. Для кавер-стори, что имеет название «Ветер перемен», Шейк примерила несколько женственных образов.

Гардероб для съемок Ирине составили белое платье, украшенное цветочными узорами, с пышными рукавами-фонариками и оборками, молочного оттенка платье с галстуком бантом на шее, кружевным поясом и плиссированной юбкой, а также пальто бежевого оттенка… На обложке модель предстала в белом платье с широкими рукавами, пеной оборок и кружева. Отдельного внимания заслуживает прическа модели: Ирине сделали объемное каре с подкрученными прядями.

Новая обложка Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

Помимо новой съемки, в сториз Шейк поделилась еще одной работой – для новой фотосессии она примерила по-настоящему соблазнительные образы. Высокие сапоги, надетые вместе с полупрозрачным боди и поясом-корсетом, нижнее белье в песочных тонах, которое дополняют ботфорты и короткая шуба… Благодаря им модель сумела продемонстрировать в который раз свои стройные бесконечные ноги, плавные изгибы тела и аппетитные формы. Подробности съемки Ирина не рассекретила. Но судя по количеству звездным мастеров, работающих над фотосессией, поклонников ожидает нечто грандиозное.

Ирина показала первые фото с новой съемки (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, на днях Ирина Шейк показала новую рекламную кампанию для бельевого бренда Intimissimi. Звезда продемонстрировала кружевной комплект белья и свое роскошное тело.