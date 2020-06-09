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Взять на заметку: Винни Харлоу показала, как сделать спортивный образ соблазнительным

Новости » Мода   

Модель не изменяет своему любимому стилю

Винни Харлоу – пожалуй, главная любительница спортивных вещей среди моделей. Она обожает зимой и летом носить спортивные костюмы, легинсы и кроссовки. Причем не выбирает подобные вещи и на светские выходы, и на прогулки. В этот раз она отправилась в горы, примерив костюм светло-серого оттенка. Свободного и комфортного кроя брюки и худи она дополнила яркими массивными кроссовками.

Винни Харлоу в новом образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Как любит модель, к чисто спортивному образу она подобрала необычную «мокрую» укладку, а также выразительный мейк-ап с блестящими тенями. Из аксессуаров лук дополнили крупные серьги-кольца, а также тонкие браслеты на запястьях. Девушка сделала несколько кадров, с помощью которых показала свое спортивное тело. Весь ее лук, к слову, получился незаурядным и, как всегда, – соблазнительным. По мнению фанатов, Винни просто затмила красоту окружающей природы.

Модель обожает спортивный стиль (фото: instagram.com/winnieharlow)

Фанаты канадской красотки принялись обсуждать ее внешний вид и писать комплименты.

  • Вау!
  • Прекрасна
  • Ты прост превзошла этот восхитительный фон
  • Абсолютно прекрасна
  • Великолепна
  • Я люблю тебя, Винни
  • Ты удивительная девочка
  • Ты так удивительно великолепна
  • Ты как глоток свежего воздуха, ты такая красивая, о боже
  • Самая красивая королева в мире
  • Перехватывает дыхание
  • Ты моя любимица
  • Таааак красива
  • Прекрасная
  • Идеальна
  • Богиня
  • Красота в сером
  • Люблю тебя очень сильно

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/winnieharlow)

К слову, любовь к спортивным вещам вполне может объясняться любовью к спортсменам. Так, по слухам, сердце Винни больше не свободно. Фанаты Харлоу провели расследование и предположили, что модель закрутила роман с баскетболистом Кайлом Кузмой. Впервые слухи об этом появились, когда девушка запостила фото со своим щенком, а парень оставил под постом игривый комментарий. С тех пор молодые люди стали часто обмениваться подобными фразами. Но только соцсетями дело не кончилось. Позже Винни и Кайл вышли вместе в свет – пара была замечена за прогулкой по окрестностям Лос-Анджелеса. Причем держались модель и баскетболист за руки. Впрочем, официальных комментариев никто из звезд пока не давал.

Автор: Lite

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