Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Вінні Харлоу – мабуть, головна любителька спортивних речей серед моделей. Вона обожнює взимку і влітку носити спортивні костюми, легінси і кросівки. Причому не вибирає подібні речі і на світські виходи, і на прогулянки. Цього разу вона вирушила в гори, примірявши костюм світло-сірого відтінку. Вільного і комфортного крою штани і худі вона доповнила яскравими масивними кросівками.

Вінні Харлоу в новому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Як любить модель, до суто спортивного образу вона підібрала незвичайну «мокру» укладку, а також виразний мейк-ап з блискучими тінями. З аксесуарів лук доповнили великі сережки-кільця, а також тонкі браслети на зап'ястях. Дівчина зробила кілька кадрів, з допомогою яких показала своє спортивне тіло. Весь її аутфіт, до речі, вийшов неабиякий і, як завжди, – спокусливий. На думку фанатів, Вінні просто затьмарила красу навколишньої природи.

Модель обожнює спортивний стиль (фото: instagram.com/winnieharlow)

Фанати канадської красуні почали обговорювати її зовнішній вигляд і писати компліменти.

Вау!

Прекрасна

Ти простий перевершила цей чудовий фон

Абсолютно прекрасна

Чудова

Я люблю тебе, Вінні

Ти дивовижна дівчинка

Ти так дивно чудова

Ти як ковток свіжого повітря, ти така красива, о боже

Найкрасивіша королева в світі

Перехоплює дихання

Ти моя улюблениця

Таааака красива

Прекрасна

Ідеальна

Богиня

Краса в сірому

Люблю тебе дуже сильно

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/winnieharlow)

До речі, любов до спортивних речей цілком може пояснюватися любов'ю до спортсменів. Так, за чутками, серце Вінні більше не вільне. Фанати Харлоу провели розслідування і припустили, що модель закрутила роман з баскетболістом Кайлом Кузмой. Вперше чутки про це з'явилися, коли дівчина запостила фото зі своїм цуценям, а хлопець залишив під постом грайливий коментар. З тих пір молоді люди часто стали обмінюватися подібними фразами. Але тільки соцсітями справа не скінчилася. Пізніше Вінні і Кайл вийшли в світ разом – пара була помічена за прогулянкою по околицях Лос-Анджелеса. Причому тримались модель і баскетболіст за руки. Втім, офіційних коментарів ніхто із зірок поки не давав.