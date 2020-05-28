Она совершенна: Винни Харлоу заворожила соблазнительным телом в облегающем наряде

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Звезда показала новый образ

Винни Харлоу – супермодель, активистка и мотивационный оратор для миллионов поклонников по всему миру – продолжает делиться яркими моментами своей жизни и вдохновляющими модными луками. Так, девушка запостила на своей странице в Instagram серию новых фото, где примерила очередной стильный ансамбль.

Летний образ составили телесного оттенка топ, белые облегающие брюки с высокой посадкой, а удачно дополнили накидка и сапожки с широкими голенищами. Аутфит в светлых тонах модель «разбавила» светло-коричневой сумочкой и колье-цепью на шее. Макияж Винни сделали в золотистых тонах, а волосы завили в мелкие волны. На фоне живописного морского пейзажа она смотрелась просто обворожительно. Что тут же оценили поклонники. «Прекрасна», «лучшая», «ты просто нереально красивая», – пишут поклонники Харлоу.

Модель вновь покорила сеть (фото: instagram.com/winnieharlow)

Напомним, в последнее время Винни часто делится модными образами. И чаще всего они получаются весьма соблазнительными. Так, модель показала наряд в своем любите стиле с элементами спорта и кэжуала. Широкие брюки светлого оттенка с забавным принтом она дополнила белой маечкой, а сверху накинула клетчатую рубашку в коричневых тонах. Дерзким лук сделали ботинки, а женственную нотку придавали аксессуары: колье и серьги. Волосы знаменитость заплела в тонкие косы, а макияж выбрала в сочных летних тонах. С помощью такого наряда 25-летняя красавица в который раз показала свое совершенное тело: тонкую талию и железный пресс.

Модель обожает спортшик (фото: instagram.com/winnieharlow)

Винни, которая прославилась а весь мир, несмотря на витилиго, старается делать свои посты оптимистичными и позитивными. Девушка не раз признавалась, что путь к успеху был очень сложным. В многочисленных интервью Харлоу рассказывала, что ей пришлось столкнуться с множеством трудностей. Девочка с ранеего детства терпела нападки со стороны одноклассников и несправедливое отношение к себе. Так что теперь старается поддержать всех, кто нуждается в защите.

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Автор: Lite