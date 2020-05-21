Мастер спорта: топ-5 знаменитостей, которые научат носить спортивные вещи

Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Спорт всегда в тренде!

Спортивный стиль в одежде давно уже вышел за пределы залов для тренировок и стадионов. Сейчас это полноценный наряд, который можно позволить себе не только на прогулку, но даже на важную встречу. Главное – правильно его подать. В нашей подборке – 5 знаменитостей, у которых можно этому поучиться.

Винни Харлоу

Канадская модель – пожалуй, главный поклонник спортивного стиля в повседневной жизни среди звезд. Количество спортивных костюмов, легинсов и шорт в ее гардеробе явно превышает платья и юбки. При этом Винни умеет выглядеть в таких вещах невероятно женственно. Каждый образ она дополняет аксессуарами и ярким макияжем. Получается очень стильно.

Винни обожает спортивные образы (фото: instagram.com/winnieharlow)

Джиджи Хадид

Еще до беременности Джиджи сотрудничала с известной маркой Reebook, а также с Томми Хильфигером, известного своїй любовью к спортивным вещам. Привычку носить костюмы Джиджи взяла и в повседневную жизнь. Сейчас, на карантине, девушка часто возвращается к комфортным спортивным образам.

Джиджи сама участвовала в разработке костюмов (фото: instagram.com/gigihadid)

Кайли Дженнер

Кайли обожает спортивные костюмы явно больше, чем сам спорт. У 22-летней миллиардерши есть масса костюмов всех оттенков, которые она дополняет массивными кроссовками и гламурными прическами с макияжем. Заниматься в таких нарядах явно не получится, зато отправиться на вечеринку – запросто.

Кайли носит спортивные вещи и дома, и на выход (фото: instagram.com/kyliejenner)

Хейли Бибер

Супруга Джастина Бибера и икона стиля по совместительству, Хейли обожает обыгрывать спорт-шик по-своему. Девушка часто выбирает утрированно объемные куртки и худи, дополняя их узкими брюками или велосипедками.

Хейли по-своему обыгрывает спорт (фото: instagram.com/haileybieber)

Виктория Бекхэм

Британский дизайнер часто разрабатывает спортивные линии в сотрудничестве с известными марками. Признанная икона стиля обожает носить эти вещи в повседневной жизни. Причем даже в такие образы она обожает добавлять свою изюминку: обувь контрастных расцветок.

Виктория дополняет вещи контрастной обувью (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Автор: Ольга Турчаникова