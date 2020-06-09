Взять на заметку: Винни Харлоу показала, как сделать спортивный образ соблазнительным

Модель не изменяет своему любимому стилю
Винни Харлоу – пожалуй, главная любительница спортивных вещей среди моделей. Она обожает зимой и летом носить спортивные костюмы, легинсы и кроссовки. Причем не выбирает подобные вещи и на светские выходы, и на прогулки. В этот раз она отправилась в горы, примерив костюм светло-серого оттенка. Свободного и комфортного кроя брюки и худи она дополнила яркими массивными кроссовками.
Винни Харлоу в новом образе (фото: instagram.com/winnieharlow)
Как любит модель, к чисто спортивному образу она подобрала необычную «мокрую» укладку, а также выразительный мейк-ап с блестящими тенями. Из аксессуаров лук дополнили крупные серьги-кольца, а также тонкие браслеты на запястьях. Девушка сделала несколько кадров, с помощью которых показала свое спортивное тело. Весь ее лук, к слову, получился незаурядным и, как всегда, – соблазнительным. По мнению фанатов, Винни просто затмила красоту окружающей природы.
Модель обожает спортивный стиль (фото: instagram.com/winnieharlow)
Фанаты канадской красотки принялись обсуждать ее внешний вид и писать комплименты.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/winnieharlow)
К слову, любовь к спортивным вещам вполне может объясняться любовью к спортсменам. Так, по слухам, сердце Винни больше не свободно. Фанаты Харлоу провели расследование и предположили, что модель закрутила роман с баскетболистом Кайлом Кузмой. Впервые слухи об этом появились, когда девушка запостила фото со своим щенком, а парень оставил под постом игривый комментарий. С тех пор молодые люди стали часто обмениваться подобными фразами. Но только соцсетями дело не кончилось. Позже Винни и Кайл вышли вместе в свет – пара была замечена за прогулкой по окрестностям Лос-Анджелеса. Причем держались модель и баскетболист за руки. Впрочем, официальных комментариев никто из звезд пока не давал.
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Автор: Lite