Взять на заметку: Винни Харлоу показала, как сделать спортивный образ соблазнительным

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель не изменяет своему любимому стилю

Винни Харлоу – пожалуй, главная любительница спортивных вещей среди моделей. Она обожает зимой и летом носить спортивные костюмы, легинсы и кроссовки. Причем не выбирает подобные вещи и на светские выходы, и на прогулки. В этот раз она отправилась в горы, примерив костюм светло-серого оттенка. Свободного и комфортного кроя брюки и худи она дополнила яркими массивными кроссовками.

Винни Харлоу в новом образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Как любит модель, к чисто спортивному образу она подобрала необычную «мокрую» укладку, а также выразительный мейк-ап с блестящими тенями. Из аксессуаров лук дополнили крупные серьги-кольца, а также тонкие браслеты на запястьях. Девушка сделала несколько кадров, с помощью которых показала свое спортивное тело. Весь ее лук, к слову, получился незаурядным и, как всегда, – соблазнительным. По мнению фанатов, Винни просто затмила красоту окружающей природы.

Модель обожает спортивный стиль (фото: instagram.com/winnieharlow)

Фанаты канадской красотки принялись обсуждать ее внешний вид и писать комплименты.

Вау!

Прекрасна

Ты прост превзошла этот восхитительный фон

Абсолютно прекрасна

Великолепна

Я люблю тебя, Винни

Ты удивительная девочка

Ты так удивительно великолепна

Ты как глоток свежего воздуха, ты такая красивая, о боже

Самая красивая королева в мире

Перехватывает дыхание

Ты моя любимица

Таааак красива

Прекрасная

Идеальна

Богиня

Красота в сером

Люблю тебя очень сильно

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/winnieharlow)

К слову, любовь к спортивным вещам вполне может объясняться любовью к спортсменам. Так, по слухам, сердце Винни больше не свободно. Фанаты Харлоу провели расследование и предположили, что модель закрутила роман с баскетболистом Кайлом Кузмой. Впервые слухи об этом появились, когда девушка запостила фото со своим щенком, а парень оставил под постом игривый комментарий. С тех пор молодые люди стали часто обмениваться подобными фразами. Но только соцсетями дело не кончилось. Позже Винни и Кайл вышли вместе в свет – пара была замечена за прогулкой по окрестностям Лос-Анджелеса. Причем держались модель и баскетболист за руки. Впрочем, официальных комментариев никто из звезд пока не давал.

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Автор: Lite