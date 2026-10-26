Новий закон про ВПО: за що переселенців можуть зняти з обліку без їхньої заяви
Новий закон про внутрішньо переміщених осіб визначає, у яких випадках переселенців можуть зняти з обліку. Частину підстав застосовують навіть без заяви самої людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 10 Закону №4924-IX "Про внутрішньо переміщених осіб".
Закон набрав чинності 22 жовтня.
За заявою переселенця
Людину знімають з обліку, якщо вона сама подала заяву:
- про припинення обліку;
- про повернення до покинутого місця проживання;
- про виїзд за кордон на постійне проживання.
Без заяви
Закон також передбачає випадки, коли переселенця можуть зняти з обліку без його звернення:
- людина добровільно повернулася додому, але не повідомила про це вчасно;
- виїхала за кордон на постійне проживання;
- перебувала за межами України понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року;
- подала завідомо неправдиві відомості, на підставі яких отримала статус ВПО;
- отримала обвинувальний вирок за злочин проти основ нацбезпеки або за виправдовування російської агресії (стаття 436-2 Кримінального кодексу);
- у місці, звідки людина виїхала, відновили умови для безпечного і гідного повернення;
- людина померла або її оголосили померлою.
Для перебування за кордоном з поважних причин передбачені винятки. Їх перелік і граничні терміни має визначити Кабмін. Він же встановить порядок, за яким визнаватимуть, що повертатися додому вже безпечно.
Що не є підставою
Якщо переселенець змінив реєстрацію місця проживання на підконтрольній Україні території, але не повернувся додому, це не вважається окремою підставою для зняття з обліку.
Новий закон про ВПО набрав чинності 22 жовтня і поступово змінює облік переселенців: надалі його вестимуть у Єдиній інформаційній базі даних. Довідки, видані раніше, залишаються дійсними, тож переоформлювати їх не потрібно.
Змінитися можуть і виплати. Бюджетний комітет Ради включив до доручень уряду правки, за якими з 2027 року допомога на проживання зросте на 1000 гривень: до 3000 гривень для дорослих і до 4000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.