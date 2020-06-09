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Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Lite » Мода 09.06.2020 - 19:31
Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель не змінює своєму улюбленого стилю

Вінні Харлоу – мабуть, головна любителька спортивних речей серед моделей. Вона обожнює взимку і влітку носити спортивні костюми, легінси і кросівки. Причому не вибирає подібні речі і на світські виходи, і на прогулянки. Цього разу вона вирушила в гори, примірявши костюм світло-сірого відтінку. Вільного і комфортного крою штани і худі вона доповнила яскравими масивними кросівками.

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Вінні Харлоу в новому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Як любить модель, до суто спортивного образу вона підібрала незвичайну «мокру» укладку, а також виразний мейк-ап з блискучими тінями. З аксесуарів лук доповнили великі сережки-кільця, а також тонкі браслети на зап'ястях. Дівчина зробила кілька кадрів, з допомогою яких показала своє спортивне тіло. Весь її аутфіт, до речі, вийшов неабиякий і, як завжди, – спокусливий. На думку фанатів, Вінні просто затьмарила красу навколишньої природи.

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливимМодель обожнює спортивний стиль (фото: instagram.com/winnieharlow)

Фанати канадської красуні почали обговорювати її зовнішній вигляд і писати компліменти.

  • Вау!
  • Прекрасна
  • Ти простий перевершила цей чудовий фон
  • Абсолютно прекрасна
  • Чудова
  • Я люблю тебе, Вінні
  • Ти дивовижна дівчинка
  • Ти так дивно чудова
  • Ти як ковток свіжого повітря, ти така красива, о боже
  • Найкрасивіша королева в світі
  • Перехоплює дихання
  • Ти моя улюблениця
  • Таааака красива
  • Прекрасна
  • Ідеальна
  • Богиня
  • Краса в сірому
  • Люблю тебе дуже сильно

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Взяти на замітку: Вінні Харлоу показала, як зробити спортивний образ спокусливим

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/winnieharlow)

До речі, любов до спортивних речей цілком може пояснюватися любов'ю до спортсменів. Так, за чутками, серце Вінні більше не вільне. Фанати Харлоу провели розслідування і припустили, що модель закрутила роман з баскетболістом Кайлом Кузмой. Вперше чутки про це з'явилися, коли дівчина запостила фото зі своїм цуценям, а хлопець залишив під постом грайливий коментар. З тих пір молоді люди часто стали обмінюватися подібними фразами. Але тільки соцсітями справа не скінчилася. Пізніше Вінні і Кайл вийшли в світ разом – пара була помічена за прогулянкою по околицях Лос-Анджелеса. Причому тримались модель і баскетболіст за руки. Втім, офіційних коментарів ніхто із зірок поки не давав.

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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