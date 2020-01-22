Взять на заметку: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру в самых модных джинсах весны

Модель транслирует последние тренды
Белла Хадид сейчас нарасхват – 23-летняя модель активно участвует в парижской Неделе мужской и высокой моды. Девушка уже успела пройтись по подиуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier и других брендов. Что не удивительно: ее универсальная внешность отлично подходит как под строгие мужские костюмы, так и под утонченные женственные платья. Тренды с подиума Белла с удовольствием переносит в обычную жизнь. Так, она уже давно заслужила статус иконы стиля, умело компонуя вещи из последних коллекций и вдохновляя миллионы фолловеров на модные эксперименты.
Несколько часов назад младшая Хадид продемонстрировала необычный образ для будущей весны. Основу его составили стильные джинсы, которые смело можно брать за пример при выборе денима в новом сезоне. Главные отличительные особенности брюк: высокая посадка, прямой крой и широкие отвороты. К слову, стилисты советуют не пренебрегать ремнями – они помогают акцентировать талию при довольно "грубом" силуэте.
В дополнение образа Белла надела черный гольф, а также кожаную курточку прямого кроя – еще один мастхэв грядущей весны. А завершает лук клетчатая шляпка Burberry. Выбор обуви Хадид также неслучаен: квадратный носок, шнуровка и каблук-"щепка" – настоящие "позывные" при выборе ультрамодной обуви.
Белла Хадид демонстрирует тренды нового сезона (фото: instagram.com/bellahadid)
К слову, еще пара трендов, которые уже успела показать юная красотка – обожаемый всеми девушками планеты принт горох, а еще классическое сочетание черного и белого. Также, глядя на выходы Хадид, невольно проникаешься любовью к андрогинным лукам и мужским элементам в гардеробе. Удивительным образом объемные жакеты, брюки, рубашки и галстуки подчеркивают хрупкость и женственность. Из аксессуаров точно стоит обратить внимание на крупные серьги, а также массивные украшения "под золото".