Соблазнительная бунтарка: Белла Хадид демонстрирует точеную фигуру в кожаном костюме

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель учит, с чем сочетать кожу

Белла Хадид давно стала настоящим трендсеттером. Девушка, как и ее старшая сестра Джиджи Хадид, любят необычные сочетания и первыми демонстрируют миру трендовые вещи. К коже, которая в этом сезоне переживает новый виток популярности, они также небезразличны. Один из последних ярких примеров тому – образ Беллы в черном костюме из кожи.

Новый образ Беллы (фото: instagram.com/bellahadid)

Стильный ансамбль составили расклешенные брюки и жилет на пуговицах с выразительным лифом, который продемонстрировал пышную грудь девушки. Дополнили образ серебристая сумочка, крупное колье в виде цепочки, серьги с драгоценными камнями и браслеты. Волосы популярная модель собрала в высокую прическу, а в макияже подчеркнула голубизну глаз, сделав их максимально выразительными. Получилось стильно и дерзко! Вполне в духе 22-летней красотки.

Модель обожает кожу (фото: instagram.com/bellahadid)

Также знаменитая модель не изменяет своей страсти к прозрачнм материалам и максимально откровенным нарядам. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появился пост, где она примерила полупрозрачное серебристое боди с вырезом на груди, усыпанное блестками. Автор творения – креативный директор Burberry Рикардо Тиши.

Белла в наряде от Burberry (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, в последнее время свою любовь к коже регулярно демонстрируют и другие знаменитости. К примеру, Кайли Дженнер, которая обожает кожаные платья, брюки и комбинезоны. Недавно она также вышла в свет в ярко-малиновом костюме из кожи, который сделал образ популярной в сети брюнетки еще более эффектным.

Еще одна звезда, которая регулярно появляется в вещах из кожи и "под кожу" – Роузи Хантингтон-Уайтли. Один из самых запоминающихся луков за последнее время составили шоколадного оттенка широкие брюки, а также кожаной гольф. Получилось, как всегда, стильно!