Взяти на замітку: Белла Хадід демонструє струнку фігуру в наймодніших джинсах весни

Белла Хадід зараз нарозхват – 23-річна модель активно бере участь у паризькому Тижні чоловічої і високої моди. Дівчина вже встигла пройтися по подіуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier та інших брендів. Що не дивно: її універсальна зовнішність відмінно підходить як під строгі чоловічі костюми, так і під витончені жіночні сукні. Тренди з подіуму Белла з задоволенням переносить у звичайне життя. Так, вона вже давно заслужила статус ікони стилю, вміло компонуючи речі з останніх колекцій і надихаючи мільйони фоловерів на модні експерименти.

Белла Хадід і Рікардо Тіші (фото: instagram.com/bellahadid)

Кілька годин тому молодша Хадід продемонструвала незвичайний образ для майбутньої весни. Основу його склали стильні джинси, які сміливо можна брати за приклад при виборі деніму в новому сезоні. Головні відмітні особливості штанів: висока посадка, прямий крій і широкі закоти. До речі, стилісти радять не нехтувати ременями – вони допомагають акцентувати талію при досить "грубому" силуеті.

У доповнення образу Белла одягла чорний гольф, а також шкіряну курточку прямого крою – ще один мастхев прийдешньої весни. А завершує лук картатий капелюшок Burberry. Вибір взуття Хадід також невипадковий: квадратний носок, шнурівка і каблук-"тріска" справжні "позивні" при виборі ультрамодного взуття.

Белла Хадід демонструє тренди нового сезону (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, ще пара трендів, які вже встигла показати юна красуня – обожнюваний всіма дівчатами планети принт горох, а ще класичне поєднання чорного і білого. Також, дивлячись на виходи Хадід, мимоволі переймаєшся любов'ю до андрогінних луків і чоловічих елементів в гардеробі. Дивним чином об'ємні жакети, брюки, сорочки і краватки підкреслюють крихкість і жіночність. З аксесуарів точно варто звернути увагу на великі сережки, а також масивні прикраси "під золото".