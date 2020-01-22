Взяти на замітку: Белла Хадід демонструє струнку фігуру в наймодніших джинсах весни

Модель транслює останні тренди
Белла Хадід зараз нарозхват – 23-річна модель активно бере участь у паризькому Тижні чоловічої і високої моди. Дівчина вже встигла пройтися по подіуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier та інших брендів. Що не дивно: її універсальна зовнішність відмінно підходить як під строгі чоловічі костюми, так і під витончені жіночні сукні. Тренди з подіуму Белла з задоволенням переносить у звичайне життя. Так, вона вже давно заслужила статус ікони стилю, вміло компонуючи речі з останніх колекцій і надихаючи мільйони фоловерів на модні експерименти.
Кілька годин тому молодша Хадід продемонструвала незвичайний образ для майбутньої весни. Основу його склали стильні джинси, які сміливо можна брати за приклад при виборі деніму в новому сезоні. Головні відмітні особливості штанів: висока посадка, прямий крій і широкі закоти. До речі, стилісти радять не нехтувати ременями – вони допомагають акцентувати талію при досить "грубому" силуеті.
У доповнення образу Белла одягла чорний гольф, а також шкіряну курточку прямого крою – ще один мастхев прийдешньої весни. А завершує лук картатий капелюшок Burberry. Вибір взуття Хадід також невипадковий: квадратний носок, шнурівка і каблук-"тріска" справжні "позивні" при виборі ультрамодного взуття.
Белла Хадід демонструє тренди нового сезону (фото: instagram.com/bellahadid)
До речі, ще пара трендів, які вже встигла показати юна красуня – обожнюваний всіма дівчатами планети принт горох, а ще класичне поєднання чорного і білого. Також, дивлячись на виходи Хадід, мимоволі переймаєшся любов'ю до андрогінних луків і чоловічих елементів в гардеробі. Дивним чином об'ємні жакети, брюки, сорочки і краватки підкреслюють крихкість і жіночність. З аксесуарів точно варто звернути увагу на великі сережки, а також масивні прикраси "під золото".