ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезоне

Lite » Мода 03.10.2019 - 20:33
Взрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезоне
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя миллиардерша показывает, как носить оранжевый осенью

Кайли Дженнер доказывает: яркие оттенки хороши не только летом. Она круглый год использует розовый, пурпурный, фиолетовый и кислотно-зеленый. А на последнем фото в своем микроблоге девушка продемонстрировала любовь к сочному оранжевому. Кайли одела комбинезон от американской марки Saks Potts. Достаточно простого кроя, закрытый, он, те не менее смотрелся весьма сексуально. Все благодаря материалу.

Взрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезонеВзрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезонеВзрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезонеНовый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Наряд ярко-оранжевого оттенка к тому же переливался желтым сиянием от пайеток. Благодаря такому сочетанию самая молодая миллиардерша в мире блистала в прямом смысле слова. Чтобы еще больше подчеркнуть свой сияющий образ, она взяла в руки клатч в виде пачки долларовых банкнот от Judith Leiber в камнях и блестках.

К слову, недавно она также показала яркий образ – в розовом оттенке. Девушка примерила необычной формы боди с откровенными вырезами на животе, бедрах и оголенными плечами. На шее у нее блистало колье с бриллиантами, а в руках – аксессуар этой же марки венгерско-американского модельера. Волосы она собрала в высокий пучок, а макияж сделала макисмально чувственным.

Взрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезонеВзрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезонеКайли любит соблазнительные наряды (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, Кайли обожает откровенные образы и чаще всего выбирает именно их. Как в повседневной жизни, так и для светских выходов она надевает максимально пикантные наряды. К примеру, на свадьбу своих друзей – Джастина и Хейли Бибер – она примерила золотистое платье со шлейфом, которое подчеркнуло ее пышную грудь и сделало похожей на сказочную фею. Впрочем, весьма сексуальную.

Взрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезонеКайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что годовалую дочь Сторми она также взяла с собой. Девочку она нарядила в платьице с множеством пышных оборок и серебристым верхом. Дополнил наряд белые кеды. Похоже, малышка будет не меньшей модницей, чем ее мама. А также двоюродная сестра Норт – старшая дочь Ким Кардашьян, которая уже прославилась на весь мир своими нарядами.

Это по любви: топ самых крепких пар среди знаменитостей Черная королева: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные total black наряды на все случаи жизни
Новости Украины Ким КардашьянКайли Дженнер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь