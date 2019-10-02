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Сказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьем

Lite » Мода 02.10.2019 - 19:31
Сказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьем
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка блистает на свадьбе Джастина и Хейли Бибер

Кайли Дженнер вместе с сестрами и мамой недавно снялась для глянцевого издания Карин Ройтфельд CR Fashion Book. На обложке девушки примерили стильные черно-белые наряды с откровенными деталями. Также сестры продемонстрировали свои роскошные фигуры в соблазнительных боди и пикантном нижнем белье. В интервью они обсудили радости и трудности непростой жизни семейства, которое находится постоянно на виду у всего мира. По словам девушек, собрать их всех вместе было нелегко, так что съемка однозначно заслуживает внимания.

Сказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьемСемья в съемке для глянца (фото: instagram.com/kyliejenner)

Не меньше ажиотажа в сети вызвали новости о личной жизни Кайли Дженнер. По заявлениям инсайдеров и западных СМИ, Кайли и ее возлюбленный – рэпер Трэвис Скотт – решили взять паузу в отношениях. Причина такого решения – недоверие, а также постоянный стресс, вызванный их работой и частыми разлуками. Тем не менее окончательно расставаться 22-летняя миллиардерша и 28-летний музыкант пока не намерены. В их планы входит просто отдохнуть друг от друга и посмотреть, что будет дальше.

Напомним, последний совместный выход Кайли и Трэвиса на люди был в конце лета, во время презентации фильма певца – Travis Scott: Look Mom I Can Fly. Тогда они выглядели такими влюбленными и счастливыми, что в данную информацию достаточно сложно поверить. Кроме того, они снялись в октровенной фотосессии для америкаснкого Playboy.

Сказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьемКайли и Трэвис (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пока что ни Кайли, ни Трэвис ситуацию не комментируют. Зато девушка решила заняться своим любимым делом – блистать в откровенных нарядах. Пикантное платье она примерила на свадьбу Джастина и Хейли Бибер.

Сказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьемСказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьемСказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьемСказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьемСказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьемКайли засыпала снимками в этом наряде (фото: instagram.com/kyliejenner)

Золотистое, с длинным шлейфом, невесомыми бабочками на подоле и откровенным декольте, оно сделало Кайли похожей на древнегреческую богиню. Такой сказочный образ высоко оценили ее фолловеры, засыпав ее комплиментами: "первая", "богиня", "так прекрасна"… Были и такие, кто сравнил ее с шоколадной конфетой в фольге. Дополнили наряд золотистые босоножки, крупные серьги с камнями и волосы, собранные в пучок.

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