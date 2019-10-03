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Вибух кольору: Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру в помаранчевому комбінезоні

Lite » Мода 03.10.2019 - 20:33
Вибух кольору: Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру в помаранчевому комбінезоні
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна мільярдерка показує, як носити помаранчевий восени

Кайлі Дженнер доводить: яскраві відтінки хороші не тільки влітку. Вона цілий рік використовує рожевий, пурпурний, фіолетовий і кислотно-зелений. А на останньому фото в своєму мікроблозі дівчина продемонструвала любов до соковитого помаранчевого. Кайлі одягла комбінезон від американської марки Saks Potts. Достатньо простого крою, закритий, він, тим не менше, виглядав досить сексуально. Все завдяки матеріалу.

Вибух кольору: Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру в помаранчевому комбінезоніВибух кольору: Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру в помаранчевому комбінезоніВибух кольору: Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру в помаранчевому комбінезоніНовий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Вбрання яскраво-оранжевого відтінку до того ж переливався жовтим сяйвом від паєток. Завдяки такому поєднанню наймолодша мільярдер у світі блищала в прямому сенсі слова. Щоб ще більше підкреслити свій сяючий образ, вона взяла в руки клатч у вигляді пачки доларових банкнот від Judith Leiber в каменях і блискітках.

До речі, нещодавно вона також показала яскравий образ – в рожевому відтінку. Дівчина приміряла незвичайної форми боді з відвертими вирізами на животі, стегнах і оголеними плечима. На шиї у неї блищало кольє з діамантами, а в руках – аксесуар цієї ж марки угорсько-американського модельєра. Волосся вона зібрала у високий пучок, а макіяж зробила макисмально чуттєвим.

Вибух кольору: Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру в помаранчевому комбінезоніВибух кольору: Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру в помаранчевому комбінезоніКайлі любить спокусливі наряди (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, Кайлі обожнює відверті образи і найчастіше вибирає саме їх. Як у повсякденному житті, так і для світських виходів вона одягає максимально пікантні вбрання. Приміром, на весілля своїх друзів – Джастіна й Хейлі Бібер – вона приміряла золотисту сукню зі шлейфом, яке підкреслило її пишні груди і зробило схожою на казкову фею. Втім, вельми сексуальну.

Вибух кольору: Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру в помаранчевому комбінезоніКайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що однорічну доньку Стормі вона також взяла з собою. Дівчинку вона одягла в сукню з безліччю пишних воланів і сріблястим верхом. Доповнили наряд білі кеди. Схоже, маля буде не меншою модницею, ніж її мама. А також двоюрідна сестра Норт – старша дочка Кім Кардашьян, яка вже прославилася на весь світ своїм почуттям стилю.

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Новини України Кім КардашянКайли Дженнер
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