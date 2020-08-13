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Как выглядеть стильно в межсезонье: топ-5 модных идей

Автор: Lite

Стилист предложила несколько отличных идей для "транзитного" периода

Как выглядеть классно в "транзитный" период, когда время вязаных свитеров еще не настало, но в легких платьях уже не походишь? Стилист Ксения Господинова предложила несколько стильных вариантов - обратите внимания на следующие вещи.

Топ-5 фаворитов для межсезонья от эксперта:

Брючный костюм.

Юбка А-силуэта в бельевом стиле в сочетании с рубахой или кардиганом.

Платье миди в цветочный принт или горох. Можно сочетать с жакетом/кардиганом/джинсовкой.

Бермуды с топом и рубахой/жакетом.

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Рубашка с свободного кроя, можно под кроп том и брюки клёш.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Не бойтесь поменять вашу жизнь к лучшему, ведь внешний вид меняет отношение к себе!

Напомним, что ранее стилист Катерина Кароль рассказала, как правильно носить джинсы скинни.

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