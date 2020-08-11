Как носить джинсы скинни стильно: правила от модного эксперта

С чем сочетать скинни, чтобы выглядеть актуально и эффектно
Джинсы скинни долгое время были на пике популярност, да и сейчас остаются очень востребованными среди девушек всех возрастов. Отличительной особенностью этой модели является то, что они плотно облегают тело, подчеркивая красоту женских ножек. Стилист Катерина Кароль рассказала, как и с чем носить скинни, чтобы быть в тренде.
Основные правила от эксперта:
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Обратите внимание, что жакет (особенно), худи, джемпер, рубашка должны прикрывать зону паха, так образ получается благороднее.
Но! Если мы создаём более вечерний образ с летящей блузой или бельевым топом, то верх можем заправить (при этом он должен быть достаточно свободный), посадка у скинни должна быть достаточно высокая.
Иллюстративное фото (instagram.com/katerina_kaarol)
Напомним, что ранее стилист Ирина Каховская назвала восемь вещей, которые выручат при любых обстоятельствах.