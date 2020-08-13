Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей

Як виглядати класно в "транзитний" період, коли час в'язаних светрів ще не настав, але в легких сукнях вже не походиш? Стиліст Ксенія Господінова запропонувала кілька стильних варіантів - зверніть увагу на наступні речі.

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Топ-5 фаворитів для міжсезоння від експерта:

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Брючний костюм.

Спідниця А-силуету в білизняному стилі в поєднанні з сорочкою або кардіганом.

Плаття міді в квітковий принт або горох. Можна поєднувати з жакетом/кардіганом/джинсовкой.

Бермуди з топом і сорочкою/жакетом.

Сорочка з вільного крою, можна під кроп тому і брюки кльош.



Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Не бійтеся змінити ваше життя на краще, адже зовнішній вигляд змінює ставлення до себе!

Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Кароль розповіла, як правильно носити джинси скінні.