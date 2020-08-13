Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей

Стиліст запропонувала декілька відмінних ідей для "транзитного" періоду
Як виглядати класно в "транзитний" період, коли час в'язаних светрів ще не настав, але в легких сукнях вже не походиш? Стиліст Ксенія Господінова запропонувала кілька стильних варіантів - зверніть увагу на наступні речі.
⠀
Топ-5 фаворитів для міжсезоння від експерта:
⠀
Брючний костюм.
Спідниця А-силуету в білизняному стилі в поєднанні з сорочкою або кардіганом.
Плаття міді в квітковий принт або горох. Можна поєднувати з жакетом/кардіганом/джинсовкой.
Бермуди з топом і сорочкою/жакетом.
Сорочка з вільного крою, можна під кроп тому і брюки кльош.
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Не бійтеся змінити ваше життя на краще, адже зовнішній вигляд змінює ставлення до себе!
Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Кароль розповіла, як правильно носити джинси скінні.