8 универсальных вещей, которые выручат вас в любой ситуации

С ними вас ничего не сможет застать врасплох
У вас есть 1 минута на сборы, а выглядеть надо потрясающе. Что выручит в любой ситуации? Стилист-имиджмейкер Ирина Каховская назвала 8 универсальных вещей, которые помогут быстро создать стильный образ для любого события.
Итак, если в вашем гардеробе есть эти вещи, то никакой цейтнот или внезапная встреча не застанет врасплох!
Конечно, каждый день ходить так будет скучно, это так скажем "SOS набор", выручающий практически всегда.
Иллюстративное фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
Но чтобы он реально вас выручал и был актуальным, важно все эти вещи подобрать:
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