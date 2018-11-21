Як виглядати на мільйон: модні поради

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Ці лайфхаки допоможуть вашому образу виглядати дорогим та розкішним

Якщо ви хочете виглядати на мільйон, але стільки грошей у вас немає, то потрібно засвоїти декілька простих прийомчиків. Адже розкішний образ – це не тільки кількість грошей, витрачених на одяг, але і особливий підхід до зовнішнього вигляду, допомагає дівчині завжди бути на висоті. Ці декілька порад допоможуть вам виглядати "дорого", не купуючи дизайнерських суконь за тисячі доларів, передає Harper's Bazaar.

Зверніть увагу, що важливо вміти носити річ правильно, пристосовуючи її до свого стилю - і тоді виглядати розкішно кожен день буде простіше простого.

Річ має сидіти ідеально

Швидше за все, скористатися послугами кравця коштує трохи дорожче, ніж швидка покупка в магазині (онлайн або офлайн), але результат виправдає всі ваші зусилля. Складно знайти в магазині одяг, який буде сидіти ідеально. Іноді, щоб цього досягти, достатньо всього лише прибрати зайву довжину, але бувають випадки, коли не обійтися без ґрунтовної перекроювання.

Додайте в образ яскраву сумку

Рекомендуємо віддати перевагу класичній маленькій сумці, але виразний відтінок, щоб акцентувати на ній увагу. Такий аксесуар буде актуальний практично під будь-який наряд, а ваш стиль стане підкресленим і завершеним.

Фото: pixabay.com

Монохромність

Не бійтеся використовувати однаковий колір для всього образу. Підбираючи речі в одній колірній гамі, переконайтеся, що відтінки збігаються. Якщо для вас занадто складно гратися з яскравими та цікавими тонами, то спробуйте скласти наряд з чорного або білого – безпрограшний варіант.

Догляд за волоссям і макіяж

Ваша зачіска може виглядати дорого, навіть якщо в неї не вкладено ні копійки – головне, щоб волосся було доглянутим. Можна доповнити образ хвостом або шпилькою, а щоб освіжити обличчя – скористайтесь рум'янами або помадою.

Фото: pixabay.com

Білий повинен залишатися білим

Білі речі надають образу свіжості і можуть стати непоганим акцентом. Але з часом білий меркне, перетворюючись в кремовий. Для того, щоб білий на вас виглядав благородно – рекомендуємо переглянути гардероб і залишити постарені білі речі в минулому і/або замінити їх на нові сліпучо-білі.

Підкресліть талію

Привернути увагу можна, підкресливши талію стильним поясом або приталеним кроєм. Жіночний силует в комплексі з акцентами на талії – зробить образ витонченим і вишуканим.

Верхній одяг

Якщо ви не можете уявити собі наряд без пари улюблених джинсів, то такий стиль кежуал дуже легко обіграти за допомогою елегантного жакета. Також спробуйте комбінувати його з сукнею. Не зайвим буде приміряти за компанію взуття з гострим носом і на низькому ходу.

Фото: lavanafashion.com

Догляд за аксесуарами

Ваша сумка завжди повинна бути чистою і доглянутою. Слідкуйте за тим, щоб вона не втрачала колір і форму, так як при частій носці такий аксесуар може помітно забруднитися. Ідеальний стан сумки – одна з обов'язкових умов, які допомагають виглядати дорого в будь-якій ситуації.

Випрасувані речі

Навіть маленькі складки на недавно купленої одязі відволікають увагу оточуючих. Свіжі і випрасувані речі надають образу статусності, незалежно від ціни покупок.

Поєднуйте сумку з взуттям

Це давно випробуваний і підтверджене правило – як завершити образ і виглядати дорого. Адже це так спрощує підбір аксесуарів і допомагає зібратися набагато ефективніше, якщо туфлі і сумки підібрані в однакових тонах.

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