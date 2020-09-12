Выбрось это немедленно: Андре Тан назвал топ-5 антитрендов осени 2020

Если хотите выглядеть стильно и актуально, нужно следить не только за последними модными трендами, но и за тем, что уже вышло из моды и стало неактуальным. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи попали в этот список и посоветовал немедленно избавиться от них.

Также модный эксперт дал советы, чем лучше заменить устаревшие предметы гардероба.

Топ-5 антитрендов осени 2020:

Кардиганы по фигуре из тонкого трикотажа

Кардиганы этой осенью должны быть объемными, свободными, иметь широкий объемный рукав. И самое главное: никаких страз и ажура.





Короткие перчатки

Теперь длинные перчатки – атрибут повседневной жизни. Шикарно будет смотреться с пальто с укороченными рукавами и топами-бра. А длинный рукав можно заправить внутрь перчатки.



Вырезы на плечах

Футболки, платья, и блузы с овальными вырезами уже банально поднадоели. Этой осенью нас ждут вырезанные кусочки ткани на талии и бедре, разрезы на брюках и жакетах.





Заколки

Жемчужные, блестящие и разноцветные заколки появились в 2018 году сначала на подиумах, а затем у всех инстаграмах блогеров. Сегодня лучше выбрать платок, бархатную ленту или две резинки (помните этот хит 90х?).





Штаны с лампасами

Пришла пора заменить брюки с широкими полосками на брюки палаццо. Они визуально удлиняют силуэт и делают фигуру более утонченной.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Ранее стилист Полина Рыжова дала советы, как эффективно скрыть живот с помощью одежды.