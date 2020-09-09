Как скрыть живот с помощью одежды: модные приемы от стилиста

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о стильных уловках, которые помогут скорректировать фигуру

Грамотно подобранные и скомбинированные вещи в одном образе способы преображать фигуру на глазах и бороться с ее видимыми несовершенствами. Так, стилист Полина Рыжова на страничке в Instagram раскрыла уловки, которые помогут прикрыть живот и при этом выглядеть стильно.

Топ-5 приемов, которые помогут визуально спрятать животик:

Если вы хотите скорректировать зону живота, выбирайте удлиненный верх, либо можно использовать многослойность (создать например "стройнящую вертикаль" - не застегнутый жакет или удлиненный кардиган).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обувь на каблуке (даже на небольшом или платформа) добавит рост и стройность силуэту.

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Объемную рубашку можно носить и без ремня, но если хочется подчеркнуть талию - ваш помощник это ремень.

Удлиненный верх (рубашка) отлично корректируют не только зону живота, но и бедер.

Классические брюки со стрелками и грубые ботинки не сочетаются. Вбирайте более изящные модели. Обувь в тон низа (брюк) визуально удлиняет ноги.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт также рассказала, как носить принты и предложила несколько вариантов, а также научила, как с их помощью скорректировать фигуру:

full-body – образ, в котором принт играет основную роль (например это может быть платье).

print block – образ, в котором блоки из тканей с принтами сочетаются с однотонными вещами (например, однотонные брюки + блуза с принтом).

акцент – шарфы, сумки, обувь с принтом, которые будут акцентом, а не как основа образа.

Смешение принтов + крупный принт сделали фигуру бесформенной. Яркий принт лучше "успокоить" однотонным цветом.

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