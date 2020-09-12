Викинь це негайно: Андре Тан назвав топ-5 антитрендів осені 2020

Якщо хочете виглядати стильно та актуально, потрібно стежити не тільки за останніми модними трендами, але і за тим, що вже вийшло з моди, і стало неактуальним. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які речі потрапили в цей список і порадив негайно позбутися від них.

Також модний експерт дав поради, чим краще замінити застарілі предмети гардероба.

Топ-5 антитрендів осені 2020:

Кардигани по фігурі з тонкого трикотажу

Кардигани цієї осені повинні бути об'ємними, вільними, мати широкий об'ємний рукав. І найголовніше: ніяких страз і ажуру.





Короткі рукавички

Тепер довгі рукавички – атрибут повсякденного життя. Шикарно буде виглядати з пальто з укороченими рукавами і топами-бра. А довгий рукав можна заправити всередину рукавички.



Вирізи на плечах

Футболки, сукні та блузи з овальними вирізами вже банально набридли. Цієї осені на нас чекають вирізані шматочки тканини на талії і стегнах, розрізи на брюках і жакетах.





Шпильки

Перлинні, блискучі й різнокольорові шпильки з'явилися в 2018 році спочатку на подіумах, а потім у всіх інстаграмах блогерів. Сьогодні краще вибрати хустку, оксамитову стрічку або дві гумки (пам'ятаєте цей хіт 90х?).





Штани з лампасами

Прийшла пора замінити штани з широкими смужками на штани палаццо. Вони візуально подовжують силует і роблять фігуру більш витонченою.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

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