Тренды осени 2020: стилист рассказала об актуальных тенденциях в гардеробе

Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке обновок на осень
Вот и наступила осень, и скоро теплые деньки сменятся прохладой - самое время задуматься об обновлении своего гардероба. Если хотите выглядеть стильно и актуально, стоит прислушаться к советам экспертов. Стилист Ксения Господинова перечислила основные модные тренды осени 2020, которые следует взять на вооружение.
Топ-6 ключевых тенденций сезона:
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Костюмы-тройки.
Пиджак, жилет и брюки — универсальная классика. Смотрится ещё иногда непривычно глазу, но очень стильно и элегантно.
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Бахрома.
Бахрома — неоспоримый лидер в коллекциях дизайнеров сезона осень-зима 2020/2021. Она появилась на юбках, жакетах и брюках, украсила сумки и всевозможные аксессуары, а еще стала главным элементом модных платьев.
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Кожа.
Кожаные изделия во всевозможных проявлениях: пальто, плащи, куртки, брюки, юбки, обувь и аксессуары.
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Жилетки.
Пока еще не слишком похолодало, есть время добавить свои осенние образы интересный акцент — трикотажный жилет. Когда похолодает, можно сверху накидывать тренч или пальто.
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Колорблок.
Выступая в контрасте с преобладающими в последних сезонах нейтральными тонами, многие бренды обратились к ярким краскам. Это сочетания контрастных оттенков и если вы устали от монохромных луков – это отличный повод для экспериментов.
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
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