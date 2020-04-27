Выбираем босоножки на лето: стилист рассказала о трендах и устаревших моделях

Лето и тепло уже не за горами и многие девушки задумались о том, чтобы порадовать себя и свои ножки новыми модными босоножками. А чтобы не купить что-нибудь устаревшее, следует обратить внимание на рекомендации экспертов. Стилист Анастасия Stacymills, которая ранее рассказала, что может испортить весь образ, перечислила на своей странице в Instagram, какие модели будут в тренде, какие - базовые, и какие уже неактуальны.

"Для чего это важно знать? Как это ни странно, но чтобы не купить устаревшее и тренд - да-да, в нынешней ситуации я бы не советовала покупать тренд. Я бы вообще советовала покупать только, если вам реально нужно - износилась обувь, тупо нет босоножек (бывает). Я советую покупать в таком случае базу - это имеет смысл, это долговечно, это экологично, в конце концов", - отметила эксперт.

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База - так выглядят спокойные универсальные базовые босоножки. Они подойдут под максимум комплектов, поэтому выручат в тысяче ситуаций. Но изюминкой образа они не станут, это нужно понимать. Но нужно ли это нам сейчас? Вопрос.

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Более модный вариант босоножек выглядит чуть более массивно - ремешки шире, подошва толще. Некоторые варианты биркенштоков тоже сюда можно отнести.



Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Варианты базы на каблуке уже гораздо менее универсальны, при этом в кежуал образе добавят изюминки за счёт каблука.



Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Трендовые босоножки на каблуке привлекают к себе много внимания, не продержатся долго на модном Олимпе, кому они сейчас нужны? Бренды их сплавить никому не могут.



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Спортивные сандали тоже претерпели изменения, смотрите примеры.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Как видите, вариантов огромное множество. Не упирайтесь в любимые шлепки и вьетнамки.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Напомним, певица Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020.