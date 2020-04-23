ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана

Lite » Мода 23.04.2020 - 15:29
Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана
Иллюстративное фото (pexels.com)

Модный эксперт рассказал женщинам, как создать стильный и эффектный образ

При создании стильного и гармоничного образа очень важно правильно сочетать цвета, выбирая наряд. Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан, который назвал вещь, без которой вы "не имеете права" выходить из дома весной-летом 2020, решил помочь женщинам и составил полезную "шпаргалку" по сочетанию цветов. Важные принципы комбинирования цвета модный эксперт изложил на своей странице в Instagram.

"Цветовой круг Иттена поможет тебе создать гармоничные цветовые комбинации," - отметил Тан.

Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Как правильно сочетать цвета:

1. Комплементарное сочетание. Цвета, расположенные на противоположных сторонах круга, выглядят очень энергично и живо.

Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

2. Триада - сочетание трёх цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая композиция отлично выглядит даже при использовании бледных оттенков.

Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

3. Аналогичное сочетание. Сочетание от двух до пяти цветов, расположенных рядом на цветовом круге. Идеальное количество сочетаемых цветов - три.

Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)


4. Раздельно-комплементарное сочетание. Вместо цвета, который находится на противоположной стороне, берутся два соседних для него цвета.

Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

5. Тетрада - сочетание 4 цветов. При этом, один цвет в образе всегда основной, два - дополняющие, а ещё один расставляет акценты.

Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

6. Квадрат - сочетание 4 цветов, которые не только равноудалённые друг от друга, но и являются комплементарными.

Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Вот эта вся основа, которая поможет вам в создании стильных, ярких и гармоничных образов.

Напомним, стилист Анастасия Stacymills перечислила, какие вещи вряд ли выйдут из моды - так что смело покупайте их.

Снимите это немедленно: стилист назвала главные антитренды весны и лета Андре Тан назвал вещь, без которой вы "не имеете права" выходить из дома весной-летом 2020
Новости Украины Андре Танмодастилист
Styler
On Top