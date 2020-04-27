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Вибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделі

Новини » Мода   

Модний експерт дала поради, яке літнє взуття буде актуальним в цьому сезоні

Літо і тепло вже не за горами і багато дівчат задумалися про те, щоб порадувати себе і свої ніжки новими модними босоніжками. А щоб не купити що-небудь застаріле, слід звернути увагу на рекомендації експертів. Стиліст Анастасія Stacymills, яка раніше розповіла, що може зіпсувати весь образ, перерахувала на своїй сторінці в Instagram, які моделі будуть в тренді, які - базові, і які вже неактуальні.

"Для чого це важливо знати? Як це ні дивно, але щоб не купити застаріле і тренд - так-так, у нинішній ситуації я б не радила купувати тренд. Я б взагалі радила купувати тільки, якщо вам реально потрібно - зносилося взуття, тупо немає босоніжок (буває). Я раджу купувати в такому разі базу - це має сенс, це довговічне, це екологічно, в кінці кінців", - зазначила експерт.

База - так виглядають спокійні універсальні базові босоніжки. Вони підійдуть під максимум комплектів, тому виручать в тисячі ситуацій. Але родзинкою образу вони не стануть, це потрібно розуміти. Але чи потрібно це нам зараз? Питання.


Більш модний варіант босоніжок виглядає трохи більш масивно - ремінці ширше, підошва товща. Деякі варіанти биркенштоків теж сюди можна віднести.


Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Варіанти бази на підборах вже набагато менш універсальні, при цьому в кежуал образі додадуть родзинки за рахунок підборів.


Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Трендові босоніжки на підборах привертають до себе багато уваги, не протримаються довго на модному Олімпі, кому вони зараз потрібні? Бренди їх сплавити нікому не можуть.



Спортивні сандалі теж зазнали змін, дивіться приклади.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Як бачите, варіантів безліч. Не упирайтеся в улюблені шльопанці та в'єтнамки.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Нагадаємо, співачка Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020.

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