Во всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платье

Ева Лонгория – одна из актрис, регулярно появляющихся на Каннском кинофестивале. Не стал исключением и этот год. 44-летняя актриса уже продемонстрировала на Лазурном несколько ярких образов. Но нет предела совершенству. Вчера, 16 мая, она блистала во всех смыслах, выбрав для красной ковровой дорожки платье в пол с открытыми плечами от американского бренда Cristina Ottaviano, сплошь состоящее из золотистых и серебристых пайеток, бисера и цепочек.

Ева Лонгория блистает в Каннах (фото: instagram.com/degrisogono; instagram.com/evalongoria)

Роскошный наряд она дополнила туфлями от YSL и длинными сережками в стиле диско от de Grisogono Official. Стоит отметить также безупречный макияж, который создавали лучшие визажисты L'Oréal: лицом этого бренда знаменитость является уже не один год. И укладку в духе "ангелов" Victoria's Secret.

44-летняя актриса в сияющем образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники звезды сразу начали бурно обсуждать образ звезды, отметив ее красоту и молодость.

"Оглушающая"

"Ничего себе! Великолепна!"

"Так удивительна! Я думаю, ты выглядишь красивее сейчас, чем когда-либо!"

"Потрясающая с ног до головы!"

"Это лучший образ на тебя!"

"Такая красивая"

"Любовь из Парижа, ты действительно выглядишь потрясающе"

Нужно признать, что образ получился блестящим во всех смыслах. Платье подчеркнуло не только яркую внешность Евы, но и ее безупречную фигуру. Напомним, в прошлом году звезда родила своему супругу – Хосе Антонио Бастону, владельцу крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке, сына Сантьяго. Чтобы вернуться в форму после беременности, ей пришлось приложить достаточно много усилий. Но результат превзошел все ожидания, и сегодня Ева по праву может считаться звездой Каннского фестиваля.

Ева Лонгория обожает своего сына, которому скоро исполнится годик (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, в Канны Ева прибыла с малышом, которому 19 июня исполнится год. Лонгория с удовольствием делится с подписчиками забавными и трогательными моментами. Так, недавно она выложила в сеть фото с пляжа, где она держит на руках улыбающегося малыша. Оба буквально светятся счастьем. "Мой лучик солнца!", – написала молодая мама.

Еще один звездный ребенок, который наделал много шума в сети – малышка Амазони, дочь Венсана Касселя и его молодой супруги Тины Кунаки. На днях папарацци застали семью за совместной прогулкой.