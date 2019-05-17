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Счастливые родители: Венсан Кассель и Тина Кунаки умилили фото с новорожденной дочерью

Lite » Мода 17.05.2019 - 12:57
Счастливые родители: Венсан Кассель и Тина Кунаки умилили фото с новорожденной дочерью
Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супруги гуляют с дочкой в Каннах

Венсан Кассель и Тина Кунаки, которые поженились в 2018-м году, совсем недавно стали родителями. 20-го апреля у знаменитостей родилась дочь с экзотическим именем Амазони. Долгое время после родов молодая мама Тина Кунаки не появлялась на публике. Но Каннский кинофестиваль они пропустить не могли. На красной дорожке 22-летняя модель показала стройную фигуру – и это спустя месяц после родов, а также восхитительное платье от Armani, которое дополнила серебристыми лодочками и изысканными драгоценными украшениями. Роскошные волосы модели были распущены, а на лицо нанесен натуральный макияж.

Счастливые родители: Венсан Кассель и Тина Кунаки умилили фото с новорожденной дочерью

Тина Кунаки на красной дорожке в Каннах (фото: instagram.com/tinakunakey)

Венсан и Тина появились вместе на нескольких мероприятиях фестиваля, демонстрируя любовь и с удовольствием позируя фотографам. А на следующий день, 16 мая, пара была замечена на прогулке с новорожденной дочкой.

Счастливые родители: Венсан Кассель и Тина Кунаки умилили фото с новорожденной дочерьюСчастливые супруги на каннском кинофестивале (фото: скриншот instagram.com/tinakunakey) 

54-летний актер и 22-летняя модель отправились в кафе, по пути любуясь видами Канн. Папарацци удалось запечатлеть счастливое семейство во всей красе. Для прогулки Тина выбрала черный сарафан с глубоким вырезом и красными цветами, который делал и без того яркую девушку необычайно эффектной. Сверху она накинула джинсовую крутку, а на ногах у нее были черные ботинки со шнуровкой. Из аксессуаров она выбрала узкие черные очки и яркую сумочку с крупными цветами. Венсан надел светлые брюки, черную тенниску, а разбавили образ оранжевая кепка и солнцезащитные очки в оправе такого же тона. В руках новоиспеченный отец держал кожаную крутку.

Счастливые родители: Венсан Кассель и Тина Кунаки умилили фото с новорожденной дочерью
Счастливые родители: Венсан Кассель и Тина Кунаки умилили фото с новорожденной дочерью

Счастливые родители: Венсан Кассель и Тина Кунаки умилили фото с новорожденной дочерьюВенсан и Тина на прогулке с дочерью (фото: скриншоты instagram.com/celebs_in_touch; instagram.com/world_celebs_beauty)

Но внимание, конечно же, привлек не столько внешний вид пары, сколько коляска с малышкой Амазони. Этот выход стал первым совместным для молодой семьи. И нужно отметить, смотрятся они более чем гармонично! На многочисленных фото из кафе, которые попали в сеть, видно, с какой нежностью Венсан смотрит на Тину. Да и сама девушка просто сияет счастьем. 

Счастливые родители: Венсан Кассель и Тина Кунаки умилили фото с новорожденной дочерьюМоника Беллуччи и Николас Лефевр в Каннах (фото: instagram.com/monicabelluccimood/)

Кстати, бывшая супруга Касселя – 54-летняя актриса Моника Беллуччи – также посетила фестиваль. Знаменитая красавица прибыла на Лазурный берег в сопровождении молодого возлюбленного Николаса Лефевра. 

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