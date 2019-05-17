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У всій красі: 44-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою в розкішній сукні

Lite » Мода 17.05.2019 - 21:31
У всій красі: 44-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою в розкішній сукні
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/degrisogono)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Зірка сяє в Каннах у всіх сенсах

Єва Лонгорія – одна з акторок, які регулярно з'являються на Каннському кінофестивалі. Не став винятком і цей рік. 44-річна актриса вже продемонструвала на Лазурному кілька яскравих образів. Але немає межі досконалості. Вчора, 16 травня, вона блищала у всіх сенсах, вибравши для червоної килимової доріжки сукні з відкритими плечима від американського бренду Cristina Ottaviano, що суцільно складається з золотистих та сріблястих блисток, бісеру і ланцюжків.

У всій красі: 44-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою в розкішній сукні

У всій красі: 44-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою в розкішній сукніУ всій красі: 44-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою в розкішній сукніЄва Лонгорія блищить в Каннах (фото: instagram.com/degrisogono; instagram.com/evalongoria)

Розкішний наряд вона доповнила туфлями від YSL і довгими сережками у стилі диско від de Grisogono Official. Варто відзначити також бездоганний макіяж, який створювали кращі візажисти L'Oréal: обличчям цього бренду знаменитість є вже не один рік. І укладку в дусі "ангелів" Victoria's Secret.

У всій красі: 44-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою в розкішній сукні

У всій красі: 44-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою в розкішній сукні

44-річна актриса в сяючому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники зірки відразу почали бурхливо обговорювати образ зірки, відзначивши її красу і молодість.

  • "Приголомшлива"
  • "Нічого собі! Прекрасна!"
  • "Так дивина! Я думаю, ти виглядаєш красивіше зараз, ніж коли-небудь!"
  • "Приголомшлива з ніг до голови!"
  • "Це найкращий образ для тебе!"
  • "Така красива"
  • "Любов з Парижа, ти дійсно виглядаєш приголомшливо"

Треба визнати, що образ вийшов дійсно блискучим. Сукня підкреслила не тільки яскраву зовнішність Єви, але і її бездоганну фігуру. Нагадаємо, в минулому році зірка народила своєму чоловікові – Хосе Антоніо Бастону, власнику найбільшої медіакомпанії в Латинській Америці, сина Сантьяго. Щоб повернутися у форму після вагітності, їй довелося докласти досить багато зусиль. Але результат перевершив всі очікування, і сьогодні Єва по праву може вважатися зіркою Каннського фестивалю.

У всій красі: 44-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою в розкішній сукніУ всій красі: 44-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою в розкішній сукні

Єва Лонгорія обожнює свого сина, якому скоро виповниться рік (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, у Канни Єва прибула з малюком, якому 19 червня виповниться рік. Лонгорія із задоволенням ділиться з дописувачами милими і зворушливими моментами. Так, нещодавно вона виклала в мережу фото з пляжу, де вона тримає на руках усміхненого малюка. Обидва буквально світяться щастям. "Мій промінчик сонця!", – написала молода мама.

Ще один зірковий малюк, який наробив багато шуму в мережі – дівчинка Амазоні, дочка Венсана Касселя і його молодої дружини Тіни Кунаки. Днями папараці застали родину за спільної прогулянкою.

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