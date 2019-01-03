Vogue посоветовал всем одеваться, как нигерийские стритстайлеры

Фото: Нигерийские модницы (instagram.com/stephen.tayo)

Новогодние наряды нигерийских стритстайлеров отличный пример для подражания, по мнению редакторов модного женского журнала

В Нигерии практика одеваться всей семьей в одинаковую одежду является давней традицией. Довольно часто можно увидеть, как целые семьи надевают наряды с одним и тем же отличительным принтом для особых случаев, например для свадеб, церемоний похорон или праздников, пишет vogue.com.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

На Новый год, именно тот праздник, на который лагосцы (Лагос – самый крупный город Нигерии) тоже любят надевать family-look. Многие самые молодые граждане страны выставляют напоказ свои самые впечатляющие цветные ансамбли. Поэтому Vogue предложил присмотрется к этой тенденции и попробовать составить образ, как это делают нигирийцы.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

"Действительно, Новый год не будет праздником в Лагосе, пока вы не "прокачаете" его ярким нарядом", - рассказал 23-летний Стефан Тайо, который фотографировал детей в Икороду, районе, расположенном вдоль лагуны Лагос, где он вырос.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

"Даже если у них не всегда есть средства, люди находят способ сделать праздник сказочными", - прокомментировал фотограф.

Молодой фотограф Стефан Тайо на своей страничке Instagram раскрывает в фото африканский яркий стритстайл: мужчины и женщины едут в традиционном платье по индивидуальному заказу, продавцы торгуют товарами на тротуаре, серферы позируют на местном пляже. Каким бы ни был стиль фото, документальный или постановочный портрет, все его персонажи обладают легким чванством и расслабленностью образа.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

В своих ярких эффектных очках, миниатюрных головных уборах и графических узорах на тканях - эти дети стритстайлеры поднимают представление о моде на совершенно новый уровень. "Новый год - новый я", - как будто бы заявляют они.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

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