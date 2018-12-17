Тренируем хороший вкус: три признака стильной женщины

Фото: Блейк Лайвли (instagram.com/blakelively)

Стилю можно научиться, главное не саботировать основные правила

Стильные женщины всегда выделяются в толпе, они не допускают промахов в своем внешнем виде, и всегда являются "модным" примером для окружающих. Чтобы стать иконой стиля понадобятся годы тренировок, однако, есть пару секретов, которые можно начать использовать прямо сейчас и ловить на себе завистливые взгляды. Итак, что же отличает стильную женщину:

1. Она несуетлива

Стильная женщина всегда выглядит спокойной, расслабленной и уверенной. Спешка и суета — враги шикарного образа и хорошего настроения. Не может выглядеть идеально и чувствовать себя здорово девушка, которая галопом мчится по жизни. Стильная женщина никогда не покупает вещи наспех, в периоды сумасшедших распродаж, и со спокойной душой может выйти из магазина вообще без покупки.

Фото: Среди модных тенденций обязательно найдеться та, что подходит именно вам (instagram.com/chiaraferragni)

2. Избирательна

Стильная женщина с большой осторожностью впускает новые вещи в свой гардероб. Она сначала должна убедиться, что новая вещь будет ей к лицу и хорошо сочетаться со уже имеющейся одеждой. Критично относиться к своей внешности, знает все свои достоинства и недостатки. Поэтому, будь серо-буро-малиновый хоть трижды главным цветом этого сезона, если он не выгодно оттеняет ее лицо и его не возможно сочетать с тем, что уже есть гардеробе стильной женщины, она никогда не купит наряд такого цвета.

Фото: Найти свою цветовую палитру - уже половина успеха (instagram.com/_alena_alena_)

3. Тренирует "насмотренность"

Стильная женщина искренне интересуется модой и отслеживает общемировые фэшн-тенденции (не все применяет, но следит обязательно). Ее задача — внимательно присматриваться к бьюти-блогам и быть в курсе трендов и антитрендов.

Фото: Стоит присмотреться к мировым модным тенденциям (instagram.com/nastiacranberry)

Лайфхак от LITE: Для того, чтобы на начальном этапе облегчить себе задачу стать стильной, вам понадобится: найти среди известных фэшн-блогеров (возможно иностранных) девушку похожего роста, параметров, возраста и типажа с вашими, и подписаться на ее блог. Вам останется всего лишь подсматривать как одевается ваш кумир и отыскивать похожие вещи в магазинах.

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