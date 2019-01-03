Vogue порадив усім одягатися, як нігерійські стритстайлери

Фото: Нігерійські модниці (instagram.com/stephen.tayo)

Новорічне вбрання нігерійських стритстайлеров відмінний приклад для наслідування, на думку редакторів модного жіночого журналу

В Нігерії практика одягатися всією сім'єю в однаковий одяг є давньою традицією. Досить часто можна побачити, як цілі родини одягають вбрання з одним і тим же відмінним принтом для особливих випадків, наприклад для весіль, церемоній поховання або свят, пише vogue.com.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

На Новий рік, саме те свято, на який лагосцы (Лагос – найбільший місто Нігерії) теж люблять вдягати family look. Багато наймолодших громадян країни виставляють напоказ свої найбільш вражаючі кольорові ансамблі. Тому Vogue запропонував придивитись до цієї тенденції та спробувати скласти образ, як це роблять нигирийцы.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

"Справді, Новий рік не буде святом в Лагосі, поки ви не "прокачаєте" його яскравим вбранням", - розповів 23-річний Стефан Тайо, який фотографував дітей в Ікороду, району, розташованому уздовж лагуни Лагос, де він виріс.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

"Навіть якщо у них не завжди є кошти, люди знаходять спосіб зробити свято казковими", - прокоментував фотограф.

Молодий фотограф Стефан Тайо на своїй сторінці Instagram розкриває в фото африканський яскравий стритстайл: чоловіки і жінки їдуть в традиційному вбранні за індивідуальним замовленням, продавці торгують товарами на тротуарі, серфери позують на місцевому пляжі. Яким би не був стиль фото, документальний чи постановочний портрет, всі його персонажі наділені легким чванством і розслабленим образом.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

У своїх яскравих ефектних окулярах, мініатюрних головних уборах і графічних візерунках на тканинах - ці діти стритстайлеры піднімають уявлення про моду на абсолютно новий рівень. "Новий рік - новий я", - ніби-то заявляють вони.

Фото: (instagram.com/stephen.tayo)

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