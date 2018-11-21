Ведуча "Топ-моделі по-українськи" розвіяла міфи про індустрію моди

Фото: Алла Костромічева (instagram.com/alla)

Алла Костромічева розповіла правду про дієти і легкі гроші моделей

Розглядаючи глянцеві журнали, багато людей вірять, що у моделей є все: слава, краса, величезні гроші, і при цьому вони не дуже напружуються. Ведуча реаліті "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева розвінчала популярні міфи про нездорову худорбу серед моделей і легкі гроші в fashion-індустрії.

Міф №1: Моделі постійно сидять на дієтах

Люди чомусь не розуміють однієї простої речі. Моделі не худнуть, щоб бути худими. 99% манекенниць стрункі від природи. У мене прекрасна генетика і дуже швидкий обмін речовин. Я жодного разу в житті не сиділа на дієтах. Щоб я не їла, мої стегна залишаються – 90. Навіть якщо я з'їм на ніч тарілку пасти, мені за це нічого не буде. Можете починати дружно мені заздрити. АЛЕ! Я люблю своє тіло. Тому не їм погану їжу: фастфуд, газовані напої, не зловживаю солодким, завжди читаю склад на продуктах. Крім того, регулярно займаюся спортом, щоб фігура виглядала підтягнутою.

Фото: Алла Костромічева (Новий канал)

Міф № 2: У гонитві за ідеальними параметрами моделі доводять себе до анорексії

Це такий же стереотип, як всі блондинки тупі або всі чоловіки зраджують. Анорексія – це психологічне захворювання, яке часто асоціюють з моделінгом. Але я скажу вам чесно, відсоток хворих на цю недугу серед моделей не більше, ніж серед звичайних людей. Моделінг сьогодні не пропагує нездорову худорлявість. Навпаки зараз хайп на спортивне, підтягнуте тіло.

Фото: Алла Костромічева (Новий канал)

Міф №3: Моделінг – це просто. Літай за кордон, позуй фотографам і збирай гонорари

З боку здається, що робота моделі дуже легкий хліб. Однак я впевнена, що якщо дати графік моделі середньостатистичній людині, вона зійде з дистанції через пару годин. Зйомки можуть тривати по 8-12 годин. Як правило, за день потрібно обійти 13-15 кастингів, які знаходяться в різних кінцях міста. Ніяких таксі! Тільки метро – інакше нікуди не встигнеш. Мій особистий рекорд 25 показів, це було в Парижі. У Мілані 13 я обійшла пішки.

Кожен відбір вимагає величезної самовіддачі. Перед кожним кастинг-директором модель повинна випромінювати енергію. Бути бадьорою, вміти розташувати до себе, посміхатися, тримати поставу, красиво ходити на каблуках. Навіть коли ти просто сидиш перед камерою або позуєш фотографу, ти теж віддаєш енергію. Я говорю зараз про дуже ефемерні речі. Але я абсолютно переконана, що на все це витрачається колосальна енергія. До речі, такий ритм – ще одна причина, чому всі моделі – худі. При таких навантаженнях потреба в дієтах зникає сама собою.

Фото: Алла Костромічева (Новий канал)

Саме тому в "Топ-модель по-українськи" ми з командою Нового каналу та експертами готуємо для учасників такі складні і екстремальні випробування. Після проекту хлопці потрапляють на реальну роботу з такою загартуванням, що легко обходять конкурентів і справляються з будь-якими завданнями.

Нагадаємо, 66-річна українська модель увійшла в список найвпливовіших жінок світу. BBC 100 Women щорічно визначають 100 найвпливовіших жінок світу. Серед них – лідери держав, новатори і винахідниці, а також звичайні працівниці, які щодня надихають своїм прикладом. Модель Лариса Михальцова стала єдиною українкою, яка потрапила в список.

Ми також писали про те, що дочка супермоделі Кейт Мосс дебютувала на обкладинці глянцю. 16-річна дочка супермоделі Кейт Мосс Ліла вперше прикрасила обкладинку глянцю одна, без своєї зіркової мами. Дівчина блищить в свіжому номері журналу Dazed.

А також публікували яскраві фото та відео з показу Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

Відео: РБК-Україна