ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рівень мімімі зашкалює: Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер хваляться підростаючим поколінням

Lite » Мода 04.06.2019 - 21:29
Рівень мімімі зашкалює: Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер хваляться підростаючим поколінням
Доньки Кім, Кортні и Кайлі (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Сестри поділилися фото з однорічними дітьми

Кім Кардашьян, яка лише нещодавно виклала в мережу власне дитяче фото, не може не розчулювати фоловерів. Кілька годин тому вона опублікувала знімок, на коротом зображені три дівчинки знаменитої династії. Власна дочка Кім – Чикаго, якій в січні минув рік, дочка Кортні – Тру, яка відзначила свій перший день народження відзначила в квітні, а також Стормі – дочка Кайлі Дженнер народилася в лютому 2018-го. Всі три дівчатка одягнені в кремового відтінку вбрання і тримають в руках схожі іграшки. "A True Chicago Stormi ("Справжній шторм в Чикаго")", – написала Кім, забавно перекрутивши імена дівчаток. Ці ж кадри запостила у себе і Кайлі Дженнер, підписавши їх: "Трійнята".

Рівень мімімі зашкалює: Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер хваляться підростаючим поколіннямРівень мімімі зашкалює: Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер хваляться підростаючим поколінням

Чикаго, Тру і Стормі (фото: instagram.com/kimkardashian)

  • Я так закоханий
  • Я просто не можу, це неможливо мило
  • Дуже-дуже мило
  • Стормі така красуня
  • О боже, це нереально мило
  • Так божественно
  • Три красуні
  • О боже!
  • Ангели
  • Я люблю цю картинку
  • Сверхмилота
  • Гарненькі дівчинки
  • Чі... чому ти така гарненька?
  • Дочка Кайлі однозначно красуня
  • Чому Чикаго красивіше, ніж я?
  • Це любов

Рівень мімімі зашкалює: Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер хваляться підростаючим поколіннямКендалл Дженнер – єдина, хто поки не обзавівся сім'єю (фото: instagram.com/kendalljenner)

Цікаво, що всі сестри знаменитого на весь світ родини вже обзавелися дітьми і регулярно постять в Instagram милі фото. Виняток становить лише 23-річна Кендалл Дженнер. Нещодавно вона пожартувала на цю тему, опублікувавши сімейне фото з численними малюками. А друга картинка говорить, що дівчина захищається від вагітності, яка буквально витає в повітрі. Таким чином, знаменита красуня натякнула, що поки не готова до материнства, а має намір зосередитися на кар'єрі.

Рівень мімімі зашкалює: Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер хваляться підростаючим поколіннямКендалл Дженнер заміж не поспішає (фото: instagram.com/kendalljenner)

До того ж нещодавно вона розлучилася зі своїм хлопцем – 22-річним баскетболістом НБА Беном Сіммонсом. До речі, пара тільки в лютому оголосила про возз'єднання. Сама дівчина ніколи не афішувала особисте життя, але якось в одному з останніх інтерв'ю обмовилася, що просто не готова до серйозних стосунків і тим більше весілля.

Просто чудові: Кім Кардашьян зворушила шанувальників архівним фото з батьком і сестрою У синьому міні: Кайлі Дженнер спокушає пишними формами на тлі розкішного авто
Новини України Кім КардашянКайли ДженнерКортни Кардашьян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся