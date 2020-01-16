Уроки стиля: Кайли Дженнер показала, как носить кожаную куртку будущей весной

Кайли Дженнер не только успешная бизнесвумен, любящая мама и просто самая молодая миллиардерша в мире. У девушки есть масса других талантов. К примеру, составлять стильные образы, а затем удачно внедрять их в свои соцсети, вдохновляя подписчиков. В этот раз девушка выбрала для своих модных экспериментов новый элемент – кожаную куртку. Такая модель однозначно удачно впишется в гардероб любой красотки уже совсем скоро. А потому берем на заметку стильные нюансы 22-летней фэшионисты.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Образ Кайли выбрала незамысловатый, соединив главные составляющие удачного кэжуал-лука: джинсы, топ и куртку-косуху. Оригинальным его сделали детали и выбор вещей. Так, знаменитость надела самый модный вариант джинсов – светло-серые, широкие и с высокой посадкой. Топ с V-образным вырезом и крупной эмблемой Chanel в мелкий рубчик также попал "в точку". А настоящей изюминкой образа стала кожаная курточка с воротником-стойкой на заклепках оливкового оттенка с металлическим блеском.

В завершение стильного образа представительница младшего поколения Кардашьян-Дженнер подобрала полупрозрачные очки прямоугольной формы от Chanel. Последний штрих – макияж с безупречным тоном, изысканными стрелками, пухлыми губами и четко прорисованными бровями, а также укладка – волосы Кайли явно стали короче и подстрижены выразительными слоями.

Кайли с дочерью (фото: instagram.com/kyliejenner)

С помощью такого образа Кайли прорекламировала новинки своего косметического бренда – Kylie Cosmetics. Помада и лайнер в оттенке "Girls Trip" скоро поступят в продажу – запуск планируется 22-го января. "Такая красивая", "Полный восторг", "О боже, милашка", "Эти волосы!", "Первая", – посыпались комплименты на знаменитую красавицу.

Дочь Ким Кардашьян отметила 2-летие (фото: instagram.com/kyliejenner)

В сториз девушка продемонстрировала новинки, а также свое виртуозное умение создавать макияж. А еще Кайли поделилась первыми фото с дня рождения дочери старшей сестры – Чикаго. Малышка отметила свое 2-летие 15-го января. На праздник Кайли и ее дочь Сторми вновь выбрали похожие образы, которые включали топы одного оттенка и очки в узкой оправе. Также Дженнер вновь отдала предпочтение своему фавориту – кожаным брюкам.