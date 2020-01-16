Уроки стилю: Кайлі Дженнер показала, як носити шкіряну куртку у весняному сезоні

Кайлі Дженнер не тільки успішна бізнесвумен, любляча мама і просто наймолодша мільярдерка у світі. У дівчини є маса інших талантів. Наприклад, складати стильні образи, а потім вдало впроваджувати їх у свої соцмережі, надихаючи фоловерів. Цього разу дівчина вибрала для своїх модних експериментів новий елемент – шкіряну куртку. Така модель однозначно вдало впишеться в гардероб будь-якої красуні вже зовсім скоро. А тому беремо на замітку стильні нюанси 22-річної фешіонисти.

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Образ Кайлі вибрала нехитрий, з'єднавши головні складові вдалого кежуал-лука: джинси, топ і куртку-косуху. Оригінальним його зробили деталі і вибір речей. Так, знаменитість одягла трендовий варіант джинсів – світло-сірі, широкі і з високою посадкою. Топ з V-подібним вирізом і крупною емблемою Chanel в дрібний рубчик також потрапив "в точку". А справжньою родзинкою образу стала шкіряна курточка з коміром-стійкою на заклепках оливкового кольору з металевим блиском.

На завершення стильного образу представниця молодшого покоління Кардашьян-Дженнер підібрала напівпрозорі окуляри прямокутної форми від Chanel. Останній штрих – макіяж з бездоганним тоном, вишуканими стрілками, пухкими губами і чітко промальованими бровами, а також укладка, волосся Кайлі явно стало коротшим і підстрижене виразними "каскадами".

Кайлі з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

З допомогою такого образу Кайлі прорекламувала новинки свого косметичного бренду – Kylie Cosmetics. Помада і лайнер у відтінку "Girls Trip" скоро надійдуть у продаж – запуск планується 22-го січня. "Така красива", "Захват", "О боже, мила", "Це волосся!", "Перша", – посипалися компліменти на знамениту красуню.

Дочка Кім Кардашьян зазначила 2-річчя (фото: instagram.com/kyliejenner)

У сторіз дівчина продемонструвала новинки, а також своє віртуозне вміння створювати макіяж. А ще Кайлі поділилася першими фото з дня народження дочки старшої сестри – Чикаго. Малятко відзначила своє 2-річчя 15-го січня. На свято Кайлі та її дочка Стормі знову обрали схожі образи, які включали топи одного відтінку і окуляри у вузькій оправі. Також Дженнер знову віддала перевагу своєму фавориту – шкіряним штаням.