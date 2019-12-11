Уроки стиля: Кайли Дженнер демонстрирует, с чем носить кожаные брюки

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя звезда показала беспроигрышный образ

Кайли Дженнер – девушка яркая, обожающая модные вещи и необычные аутфиты. И хотя иконой стиля ее назвать нельзя, кое-чему она все же может научить своих подписчиц. К примеру, как сочетать мастхэв сезона – кожаные брюки. У Кайли, к слову, есть несколько кожаных брюк. А еще она любит надевать кожаные платья, плащи и комбинезоны. Так как знает: ничто так не подчеркнет ее знаменитые формы и не сделает образ соблазнительным и дерзким.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для ночного выхода в свет Кайли выбрала необычную модель – брюки светло-коричневого оттенка с высокой талией, перехваченные на щиколотках. Такой фасон сделал звезду визуально стройнее. Идеальным дополнением к ним стал джемпер бежевого оттенка с нарочито удлиненными рукавами, который Дженнер заправила в брюки. А завершили его маленькая сумочка и лаковые туфли в тон всему наряду. Из аксессуаров она выбрала кольцо с крупным камнем. Последний штрих – яркий мейк-ап с выразительными стрелками, а также уложенные завитками волосы. «Ночь девушек», – написала Кайли, намекая, что их с подружками ждет веселый вечер.

Кайли с дочкой (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, в сториз она также показала малышку Сторми. Девочка, которая часто сопровождает знаменитую маму даже во время встреч с ее подругами, ночью, конечно же, к ней присоединиться не могла. Но перед выходом бизнесвумен решила еще раз продемонстрировать свои материнские чувства. Она сделала забавное фото на фоне стены, где приобнимает дочь.

Кайли выбрала отличный образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, недавно вместе с малышкой и подругой Кайли побывала на отдыхе. Они катались на скейтабордах, наслаждались зимними видами и делали массу фото в брендовых нарядах. Такой ретрит Кайли устроила после презентации рождественской коллекции, которая требовала много сил и времени. А также после расставания с бывшим возлюбленным и отцом ее ребенка Трэвисом Скоттом. Как известно, пара сейчас взяла паузу в отношениях, но родные и поклонники все же надеются, что инста-дива и рэпер сойдутся.