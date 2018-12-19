Українська супермодель повністю оголилася на пікантному фото

Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Дівчина позувала в одному рушнику на голові

Відома українська модель Аліна Байкова, яка розповіла про стосунки з Леонардо Ді Капріо, виклала в соціальну мережу досить відверте фото. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує повністю голою.

На чорно-білому фото Аліна сидить боком до камери, в такій позі її груди прикриті рукою. На голові у дівчини пов'язано рушник.

Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Автором інтимного кадру виступив відомий фотограф Гевін О'Ніл.

Шанувальники прийшли в захват від знімка і зазначили, що Байкова дуже гарна, а також похвалили її струнку фігуру.

"Капець худишка";

"Дорога, дуже круто";

"Красуня", - пишуть підписники.

Втім, знайшлися й такі, що вважають, що модель "занадто худа".

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_baikova)

Зазначимо, що Аліна Байкова родом з Кропивницького, але останні роки живе в США. Вона дуже затребувана в модній індустрії - бере участь у показах відомих дизайнерів і знімається для обкладинок глянцю.

Нагадаємо, раніше супермодель Аліна Байкова виклала відверте відео.

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