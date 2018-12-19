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Українська супермодель повністю оголилася на пікантному фото

Lite » Стиль і мода 19.12.2018 - 12:26
Українська супермодель повністю оголилася на пікантному фото
Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Дівчина позувала в одному рушнику на голові

Відома українська модель Аліна Байкова, яка розповіла про стосунки з Леонардо Ді Капріо, виклала в соціальну мережу досить відверте фото. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує повністю голою.

На чорно-білому фото Аліна сидить боком до камери, в такій позі її груди прикриті рукою. На голові у дівчини пов'язано рушник.

Українська супермодель повністю оголилася на пікантному фотоФото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Автором інтимного кадру виступив відомий фотограф Гевін О'Ніл.

Шанувальники прийшли в захват від знімка і зазначили, що Байкова дуже гарна, а також похвалили її струнку фігуру.

"Капець худишка";

"Дорога, дуже круто";

"Красуня", - пишуть підписники.

Втім, знайшлися й такі, що вважають, що модель "занадто худа".

Українська супермодель повністю оголилася на пікантному фотоУкраїнська супермодель повністю оголилася на пікантному фото

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_baikova)

Зазначимо, що Аліна Байкова родом з Кропивницького, але останні роки живе в США. Вона дуже затребувана в модній індустрії - бере участь у показах відомих дизайнерів і знімається для обкладинок глянцю.

Нагадаємо, раніше супермодель Аліна Байкова виклала відверте відео.

Ми також писали про те, що американська супермодель Емілі Ратаковски показала шанувальникам кадри зі своєю нової чуттєвої фотосесії.

Ми раніше повідомляли, що учасниця американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кендалл Дженнер була названа найбільш високооплачуваною моделлю 2018 року за версією журналу Forbes. 23-річна сестра Кім Кардяшьян заробила за минулий рік 22,5 мільйона доларів.

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Знаменита модель знялася в чуттєвій фотосесії Названа найбільш високооплачувана модель 2018 року
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