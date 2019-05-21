В цветах с ног до головы: чувственная Ирина Шейк блистает в яркой кампании Versace

Ирина Шейк уже давно сотрудничает с модным домом Versace, а к тому же является давней подругой Донателлы Версаче. Знойная красавица уже показала массу образов от итальянского модного дома: как на красных дорожках, так и для рекламных кампаний она обычно примеряет роскошные вечерние наряды. А на днях знаменитая модель и дом представили новую совместную работу – в очередной кампании Ирина представила линию солнцезащитных очков. Причем образ модели получился весьма необычным.

Ирина Шейк в новой рекламной кампании Versace (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина одета в черное платье с открытыми плечами и разноцветной оборкой. И без того пестрое, на талии оно к тому украшено золотистой массивной цепочкой. Но ногах у нее надеты колготки с цветочным же принтом и босоножки на широких каблуках. Помимо упомянутых очков, образ Шейк дополнили множество аксессуаров: платок в полоску и с ярким разноцветным узором, колье с крупными цветами из цветного металла, браслеты, кольца и серьги в таком же стиле.

Образ знаменитой красавицы пришелся по душе далеко не всем (фото: instagram.com/versace)

Все это разнообразие цветов разбавлено также ярким макияжем: изумрудные тени на все веко, чувственные губы, яркие румяна. В руках знаменитая красавица держит телефон в чехле салатового оттенка и также с цветком. Бренд, как и сама Шейк, уже оповестил подписчиков в Instagram о своей новой линии. Так что ценители красоты Ирины уже высказали свое мнение. И к сожалению, большинству поклонников образ пришелся не по душе:

Она выглядит, как бабушка. Что, к сожалению, потому что она такая красивая

У нас так все на даче ходят

Тетя Ира

Я люблю Ирину! Но я думаю, что она не выглядит здесь, как модная икона

Разочарован, не хватает ясного видения

Как-то не очень…

Ирина регулярно появляется на мероприятиях в образах от Донателлы Верчасе (фото: instagram.com/irinashayk)

Но были и те, кто верен красавице даже несмотря на неоднозначные образы.

Ты самая удивительная женщина, Ирина. Я очень уважаю тебя. Держи голову высоко!

Чо-то так на советскую моду похоже… Хороша в любом наряде. Как мама говорит: "Хоть мешок надень, все равно красивая"!

Ирочка, какая Вы красивая женщина

Красоту ни чем не испортишь

Моя любимая Ириша, всегда разная и всегда такая красивая и неповторимая…

Красотке все наряды к лицу.

Ирина Шейк и Стелла Максвелл (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, недавно Ирина также представила массу актуальных летних луков в съемке для бренда The Kooples. В рекламной кампании она предстала вместе с подругой и коллегой по подиуму Victoria's Secret – Стеллой Максвелл.