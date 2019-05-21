В квітах з ніг до голови: чуттєва Ірина Шейк блищить у яскравій кампанії Versace

Ірина Шейк вже давно співпрацює з модним будинком Versace, а до того ж є давньою подругою Донателли Версаче. Спекотна красуня вже показала масу образів від італійського модного будинку: як на червоних доріжках, так і для рекламних кампаній вона зазвичай приміряє розкішні вечірні вбрання. А днями знаменита модель і будинок представили нову спільну роботу – в черговій кампанії Ірина представила лінію сонцезахисних окулярів. Причому образ моделі вийшов дуже незвичайним.

Ірина Шейк у новій рекламній кампанії Versace (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина одягнена в чорне плаття з відкритими плечима і різнобарвною оборкою. І без того строкате, на талії воно до того ж прикрашене золотистим масивним ланцюжком. Але ногах у неї надіті колготки з квітковим ж принтом і босоніжки на широких підборах. Крім згаданих окулярів, образ Шейк доповнили безліч аксесуарів: хустка в смужку і з яскравим кольоровим візерунком, кольє з великими квітами з кольорового металу, браслети, кільця і сережки в такому ж стилі.

Образ знаменитої красуні припав до душі далеко не всім (фото: instagram.com/versace)

Все це розмаїття квітів розбавлене також яскравим макіяжем: смарагдові тіні на всю повіку, чуттєві губи, яскраві рум'яна. В руках знаменита красуня тримає телефон у чохлі салатового відтінку і також з квіткою. Бренд, як і сама Шейк, вже сповістив фоловерів в Instagram про свою нову лінію. Так що опціновувачі краси Ірини вже висловили свою думку. І на жаль, більшості шанувальників образ припав не до душі:

Вона виглядає, як бабуся. Що, на жаль, тому що вона така красива

У нас так все на дачі ходять

Тьотя Іра

Я люблю Ірину! Але я думаю, що вона не виглядає тут, як модна ікона

Розчарований, не вистачає ясного бачення

Якось не дуже...

Ірина регулярно з'являється на заходах в образах від Донателли Верчасе (фото: instagram.com/irinashayk)

Але були і ті, хто вірний красуні навіть незважаючи на неоднозначні образи.

Ти сама дивовижна жінка, Ірина. Я дуже поважаю тебе. Тримай голову високо!

Щось так на радянську моду схоже... Хороша в будь-якому вбранні. Як мама каже: "Хоч мішок одягни, все одно гарна"!

Іринка, яка Ви красива жінка

Красу нічим не зіпсуєш

Моя улюблена Іриша, завжди різна і завжди така гарна і неповторна...

Красуні все врання до лиця

Ірина Шейк і Стелла Максвелл (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, нещодавно Ірина також представила масу актуальних літніх луків у зйомці для бренду The Kooples. У рекламній кампанії вона постала разом з подругою і колегою по подіуму Victoria's Secret – Стеллою Максвелл.