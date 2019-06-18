Тропікана-жінка: розкішна Ірина Шейк підкорила мережу новим "гарячим" образом

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель стала зіркою показу Versace

Ірина Шейк, яка переживає не кращі часи в особистому житті – нещодавно вони остаточно розлучилися з Бредлі Купером, не впала в депресію і кар'єру не закинула. Дівчина регулярно бере участь у нових рекламних кампаніях, а також радує шанувальників безліччю виходів на подіум. У минулі вихідні в Мілані відбувся показ Versace, який зібрав цілу плеяду кращих моделей, включаючи сестер Хадід, Стэллу Максвелл і інших. Але, мабуть, саме поява Шейк стала найграндіознішою.

Леопардовий принт до лиця Ірині (фото: instagram.com/versace)

Ірина демонструвала міні-сукню леопардового забарвлення з глибоким декольте мало не до пояса, що відкрила розкішні груди в чорній нижній білизні, і довгими рукавами. На ногах у неї були чорні босоніжки на стійкому каблуці. Волосся, зачесане назад, чуттєвий макіяж і безліч фірмових золотих прикрас доповнили ідеальний образ.

Ірина на показі Versace (відео: instagram.com/irinashayk)

Шанувальники красуні відзначили, що вона виглядає просто чудово. Також багато з них не змогли утриматися від порівнянь Ірини з Гагою, зазначивши, що вона "гаряче", "натуральніше" і взагалі у всьому перевершує конкурентку. Варто відзначити, що інсайдери пари не раз підкреслювали, що Леді Гага до розставання зіркової пари відношення не має.

Ірина і Донателла давні подруги (фото: instagram.com/irinashayk)

Відео і фото з показу облетіли мережу, викликавши бурхливу реакцію мільйонів користувачів, не тільки осіб, наближених до моди. Сама Ірина опублікувала ролик у себе на сторінці, написавши: "Я завжди захоплювалася Донателлою Версаче за розширення прав і можливостей оточуючих її людей. Вона – приклад самої жіночної жінки та найсильнішої людини. Дякую за ще одне важливе шоу! Я люблю тебе!". Сама Донателла опублікувала масу фото з моделями, під постом з Іриною вона написала: "Спасибі тобі, що ти так прекрасна, і такий хороший друг".

Після показу знаменитий будинок влаштував грандіозну вечірку, де веселилися всі хто взяв у ньому участь.