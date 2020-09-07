Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

Эксперт привела самые трендовые варианты юбок с подиумов
Знать о последних трендах холодного сезона стоит для того, чтобы грамотно обновить свой гардероб и выбрать самые актуальные модели. Стилист Карина Каприэлова назвала топ вариантов осени-2020.
Семь модных фасонов и текстур юбок с модных подиумов выглядят так:
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Стилист также рассказала о смелом осеннем тренде, который стоит рассмотреть внимательнее. Под фразой "длинные носки" эксперт имеет в виду длину до середины голени. Чаще всего эти носки напоминают спортивные, но есть и варианты, которые напоминают мужские. Как и с чем сейчас комбинируют эти носки?
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Напомним, что ранее стилист Полина Рыжова научила выбирать идеальные колготки.